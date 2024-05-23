الإيطالي الأول.. فرانشيسكو فاريولي مديرا فنيا لـ أياكس

أعلن نادي أياكس الهولندي تعيين الإيطالي فرانشيسكو فاريولي مديرا فنيا للفريق بدءا من الموسم المقبل وحتى 2027.

المدرب الشاب البالغ 35 عاما سيكون أول مدير فني إيطالي يتولى تدريب أياكس عبر تاريخه.

وبدأ فاريولي التدريب في 2009 بفرق الشاب، وعمل بين 2015 وحتى 2017 كمدرب حراس مرمى في قطر.

واستمر في نفس المنصب مع فرق بينتفينتو وساسولو حيث عمل تحت قيادة روبرتو دي زيربي مدرب ساسولو آنذاك.

ولم يلعب فاريولي كرة القدم من قبل، حيث ارتبط حبه بكرة القدم بتحليل المباريات إلى أن التقطته أعين دي زيربي.

وبات أصغر مدرب في تاريخ الدوري التركي عندما تولى قيادة فاتح كراجومروك الفنية في 2021، ثم تولى بعدها تدريب ألانياسبور.

وقاد الموسم الجاري فريق نيس لحصد المركز الخامس بترتيب الدوري الفرنسي والتأهل لدوري المؤتمر الأوروبي.

وعانى أياكس الموسم الجاري من مشاكل عديدة (تعرف عليها من هنا)

وتعاقب على تدريب الفريق 4 مدربين مختلفين وأنهى الموسم في المركز الخامس بترتيب الدوري الهولندي.