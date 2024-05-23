طلعت يوسف: لن أرضى عن فيوتشر هذا العام.. ولم تـتح للزمالك فرص مؤكدة

الخميس، 23 مايو 2024 - 22:02

كتب : FilGoal

محمد صادق - فيوتشر - ناصر ماهر - الزمالك

أكد طلعت يوسف المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، أنه لن يرضى عن أداء فريقه هذا العام، رغم محاولات تحسين الفريق.

وأوضح يوسف في تصريحات بالمؤتمر الصحفي بعد التعادل مع الزمالك: "راضي عن النتيجة والأداء والروح، أما الشق الفني فلست راضيا عنه".

وتعادل الزمالك إيجابيا بهدف لمثله مع مودرن فيوتشر في ملعب الجبل الأخضر في الجولة 24 من الدوري المصري.

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وأكمل مدرب فيوتشر: "وضعنا حلولاً لوقف إمكانيات الزمالك، ونجحنا في ذلك بنسبة 70 %، لم تتح للزمالك فرص مؤكدة"

وأضاف: "لم نكن جيدين بدنيا في الشوط الثاني، وكان لدينا سلبيات في التحول للحالة الدفاعية".

واختتم: "سندخل معسكرًا مغلقا لمدة 6 أيام خلال فترة التوقف الدولي بدءا من 1 يونيو، وسنسعى للتحسين، ولكن لن أصل لمرحلة الرضا الفني عن فريقي هذا العام".

وأصبح رصيد فيوتشر 31 نقطة من 22 مباراة في المركز التاسع.

فيما أصبح رصيد الزمالك 25 نقطة من 16 مباراة في المركز الثالث عشر.

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