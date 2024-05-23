قائمة كولومبيا - أوسبينا وأوريبي وجيمس رودريجيز ضمن 28 لاعبا في كوبا أمريكا 2024

أعلن نيستور لورينزو قائمة منتخب كولومبيا في كوبا أمريكا 2024 والتي ضمت 28 لاعبا سيتم تقليصها لـ 26 قبل بداية البطولة.

ويستعد منتخب كولومبيا للمشاركة في كوبا أمريكا 2024 والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والتي تبدأ في 20 من يونيو المقبل.

ويتواجد منتخب كولومبيا في المجموعة الرابعة رفقة البرازيل وباراجواي وكوستاريكا.

ومنذ تولى لورينزو تدريب كولومبيا لم يخسر المنتخب أي مباراة خلال 18 مباراة قاد الأرجنتيني فيها فريقه فنيا بواقع 13 فوز و5 تعادلات.

ويخوض منتخب كولومبيا وديتين ضد أمريكا وبوليفيا يومي 8 و15 يونيو استعدادا للمشاركة في البطولة.

وشهدت القائمة تواجد دافيد أوسبينا حارس النصر السعودي وماتيوس أوريبي لاعب وسط السد القطري، بالإضافة لجيمس رودريجيز الذي يغيب عن مباريات ساو باولو البرازيلي الأخيرة بسبب الإصابة.

🎥 ¡𝗘𝗻 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗲𝗾𝘂𝗶𝗽𝗮𝗷𝗲 𝗹𝗹𝗲𝘃𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗹𝗼𝘀 𝘀𝘂𝗲𝗻̃𝗼𝘀 𝘆 𝗹𝗮 𝗶𝗹𝘂𝘀𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝟱𝟬.𝟬𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮𝗻𝗼𝘀! 🤩🧳 Con ustedes… ¡Los convocados por el profesor Néstor Lorenzo para viajar a 𝙐𝙎𝘼!🇺🇸✈️ 💛💛💙❤️ 🔗… pic.twitter.com/v9eLmQE2wR — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) May 23, 2024

وجاءت قائمة اللوس كافيتيروس

حراسة المرمى: ألفارو مونتيرو (مييوناريوس الكولومبي) – كاميلو فارجاس (أطلس المكسيكي) – دافيد أوسبينا (النصر السعودي).

الدفاع: كارلوس كويستا (جينك البلجيكي) – دانييل مونوز (كريستال بالاس الإنجليزي) – دافينسون سانشيز (جالاتاسراي التركي) – ديفير ماشادو (لانس الفرنسي) – جون لوسيمي (بولونيا الإيطالي) – يوهان موهيكا (أوساسونا الإسباني) – سانتياجو أرياس (باهيا البرازيلي) – ييري مينا (كالياري الإيطالي) – يفيرسون موسكيرا (فياريال الإسباني)

الهجوم: جيمس رودريجز (ساو باولو البرازيلي) – جيفرسون ليرما (كريستال بالاس الإنجليزي) – جون أرياس (فلومينينسي البرازيلي) – خورخي كاراسكال (دينامو موسكو الروسي) – خوان فيرناندو كوينتيرو (راسينج كلوب الأرجنتيني) – كيفين كاستانو (كراسنودار الروسي) – لويز دياز (ليفربول الإنجليزي) – لويس سينيتسرا (بورنموث الإنجليزي) – ماتيوس أوريبي (السد القطري) – ريتشارد ريوس (بالميراس البرازيلي) – سيباستيان جوميز (كوريتيبا البرازيلي)

الهجوم: جون كوردوبا (كراسنودار الروسي) – جون دوران (أستون فيلا الإنجليزي) – ميجيل بورخا (ريفر بليت الأرجنتيني) – رافائيل سانتوس بوري (إنترناسيونال البرازيلي) – ياسير أسبيريا (واتفورد الإنجليزي)

ويأمل منتخب كولومبيا في حصد ثاني ألقابه القارية بعد نسخة 2001.

وحقق اللوس كافيتيروس المركز الثالث في النسخة الماضية خلف الأرجنتين والبرازيل.