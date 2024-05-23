التعادل الأول في الدوري.. مودرن فيوتشر يخطف نقطة من الزمالك

فرض مودرن فيوتشر التعادل على الزمالك بنتيجة 1-1 في الجولة 24 من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد المقاولون العرب.

تقدم الزمالك بهدف من سيف الجزيري، فيما سجل محمد صادق هدف التعادل لمودرن فيوتشر.

ولأول مرة يتعادل الفريقان في الدوري المصري، حيث فاز الزمالك في المواجهات الخمسة الأولى.

وتعادل الفريقان للمباراة الثانية تواليا وبنفس النتيجة 1-1 بعدما تعادلا في إياب ربع نهائي الكونفدرالية.

وأصبح رصيد فيوتشر 31 نقطة من 22 مباراة في المركز التاسع.

فيما أصبح رصيد الزمالك 25 نقطة من 16 مباراة في المركز الثالث عشر.

وقبل بداية المباراة وقف لاعبو مودرن فيوتشر في ممر شرفي لتهئنة الزمالك بالتتويج بلقب الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه والذي حققه يوم الأحد الماضي.

ممر شرفي للزمالك بطل الكونفدرالية من لاعبي مودرن فيوتشر قبل انطلاق المباراة هلال عادل 📹 pic.twitter.com/0Chx7CPhRJ — FilGoal (@FilGoal) May 23, 2024

التشكيل

بدأ إبراهيما نداي في مركز الظهير الأيسر بدلا من أحمد فتوح الغائب بسبب الإصابة.

في المقابل بدأ أحمد عاطف في هجوم فيوتشر وتواصل غياب محمود عبد الرحيم "جنش".

وصف المباراة

بدأت المباراة هادئة تماما بين الفريقين واستمرت مرحلة جس النبض الكروي حتى الدقيقة 20 عند أطلق عمرو السيسي تسديدة قوية بعيدة عن مرمى محمد عواد.

وفي الدقيقة 23 توغل سيف الجزيري صوب منطقة جزاء فيوتشر وراوغ المدافع وحاول تسديد كرة ساقطة من فوق الحارس لكنه تصدى لها بسهولة.

وأرسل زيزو عرضية متقنة من الجهة اليمنى سددها إبراهيما نداي من لمسة واحدة مرت بجوار القائم لمودرن فيوتشر في الدقيقة 30.

ومن ضغط قوي من عمر جابر من الجهة اليمنى أرسل قائد الأبيض عرضية أرضية حولّها الجزيري في الشباك في الجولة 35.

هدف هو السابع للدولي التونسي هذا الموسم بقميص الزمالك في جميع المسابقات والخامس في الدوري المصري.

video:1

وأطلق علي زعزع تسديدة مرت أعلى عارضة الزمالك في الدقيقة 37.

وأدرك الضيوف هدف التعادل في الدقيقة 41 عرضية من الجهة اليمنى ورأسية أحمد عاطف أبعدها عمر جابر من على خط المرمى وتابعها محمد صادق في الشباك مسجلا التعادل.

هدف هو الأول لصادق في الدوري الموسم الجاري بقميص فيوتشر في مباراته رقم 17.

video:2

شوط أول انتهى بالتعادل بين الفريقين.

دفع جوزيه جوميز في بداية الشوط الثاني بمصطفى شلبي بدلا من إبراهيما نداي وتحوّل عمر جابر لمركز الظهير الأيسر.

وأطلق شلبي تسديدة أولى في الدقيقة 50 بعيدة عن المرمى.

ورد فيوتشر بتغيير بمشاركة غنام محمد بدلا من علي زعزع في الدقيقة 60.

وأهدر ناصر ماهر فرصة التقدم للزمالك بعدما سدد عبد الله السعيد كرة صاروخية تصدى لها حمدي وتابعها ناصر بتسديدة مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 70.

بعدها مباشرة خرج ناصر ماهر وشارك أوباما بدلا منه، وتوقفت المباراة عدة دقائق بعد ارتطام رأسي بين محمد شحاتة وعمرو السيسي في منتصف الملعب.

شارك أرنولد أيبا وباسم علي بدلا من عاطف وصادق في الدقيقة 78 لمودرن فيوتشر.

وكاد علي الفيل أن يخطف التقدم لفيوتشر برأسية بعد ركنية نفذها جوزيف نجويم لكنها مرت بسلام على مرمى عواد في الدقيقة 81.

وأجرى جوميز آخر تغييراته بمشاركة ناصر منسي وسامسون أكينيولا بدلا من عبد الله السعيد والجزيري في الدقيقة 86.

ورد طلعت يوسف بتغيير دفاعي بمشاركة محمد ربيعة بدلا من محمد فاروق في الدقيقة 88.

ورفض أمين عمر احتساب ركلة جزاء للزمالك بعد سقوط مصطفى شلبي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع.

الضغط استمر لتنتهي المباراة بالتعادل الأول بينهما في مسابقة الدوري، والثاني تواليا في جميع المسابقات.