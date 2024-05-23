انتهت نهائي كأس تركيا – طرابزون سبور (2) - (3) بيشكتاش.. انتصار قاتل

الخميس، 23 مايو 2024 - 20:41

كتب : FilGoal

اول أونواتشو - طرابزون سبور ضد بيشكتاش في نهائي كأس تركيا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي طرابزون سبور وبيشكتاش التي تقام في ملعب إسطنبول الأولمبي في نهائي كأس تركيا.

ويجلس محمود حسن "تريزيجيه" على مقاعد بدلاء فريقه طرابزون سبور

نهاية المباراة بانتصار قاتل لبيشكتاش بثلاثة أهداف لهدفين.

ق90+4: جووووووووووووووول قااااااااااااتل بيشكتاش يسجل هدف الانتصار عن طريق المعصتم المصراتي.

ق90: 5 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق89: جووووووول التعااااادل لطرابزون عن طريق نيكولاس بيبي.

ق63: يا ربااااه، طرابزون كاد يدرك التعادل برأسية إيدن فيسكا ارتدت من القائم وتابعها باول أونواتشو لكن بطريقة ما أبعدها الحارس قبل أن تسكن الشباك.

ق62: تسديدة من رشيد غزال لاعب بيشكتاش ارتطمت بالقائم.

ق62: تريزيجيه يهدر فرصة التعادل بتسديدة تصدى لها الحارس.

ق55: تريزيجيه يشارك بدلا من تاشاركيس فونتاس.

ق54: جووووووووول ثاااان لبيشكتاش برأسية صالح أوكان.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق45+3: جووووووووول بيشكتاش يعدل النتيجة من ركلة جزاء عن طريق رشيد غزال.

ق45:+1: ركلة جزاء لبيشكتاش بداعي لمسة يد على إينيس بردهي.

ق45: دقيقة واحدة وقت محتسب بدل من الضائع.

ق33: تسديدة من جيدسون فيرنانديز لاعب بيشكتاش تصدى لها حارس طرابزون بثبات.

ق13: جوووووووووووول أووووول لطبرابزون عن طريق باول أونواتشو.

انطلاق المباراة.

تريزيجيه طرابزون سبور كأس تركيا بيشكتاش
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