الكاس: بنشرقي يرحل عن الريان.. وعروض قطرية وسعودية لضمه

الخميس، 23 مايو 2024 - 20:20

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي - الجزيرة

أعلنت قناة الكاس القطرية أن المغربي أشرف بنشرقي أصبح قريبا من الرحيل عن نادي الريان، مع نهاية الموسم الجاري.

وذكرت الكاس أن بنشرقي تلقى عروضا محلية قطرية، وعرضا آخر من نادي سعودي، لم تسمه.

وانضم بنشرقي مطلع موسم 2023 - 2024 إلى الريان في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن نادي الجزيرة الإماراتي، في عقد يمتد لمدة موسم واحد.

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ولعب بنشرقي لـ 3 سنوات بقميص نادي الزمالك، حيث انضم إليه في صيف 2019 قادما من الهلال السعودي.

وخاض الجناح المغربي البالغ 28 عاما 109 مباراة بقميص الأبيض سجل خلالها 41 هدفا وصنع 28.

كما توج بـ 6 ألقاب بواقع 2 دوري مصري و2 كأس مصر و1 كأس السوبر الإفريقي و1 كأس السوبر المصري.

ثم رحل بنشرقي عن القلعة البيضاء في صيف 2022 بنهاية عقده، متجها إلى الجزيرة.

أشرف بنشرقي الريان الزمالك
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