تريزيجيه على مقاعد بدلاء طرابزون سبور في نهائي كأس تركيا

الخميس، 23 مايو 2024 - 19:54

كتب : FilGoal

تريزيجيه - طرابزون سبور

يجلس محمود حسن "تريزيجيه" لاعب طرابزون سبور على مقاعد بدلاء فريقه في مواجهة بيشكتاش في نهائي كأس تركيا.

تريزيجيه

النادي : طرابزون سبور

طرابزون سبور

وستقام المباراة في ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول.

ويطمح بيشكتاش للفوز باللقب للمرة الثانية في آخر أربع سنوات.

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أما طرابزون فيرغب في الفوز به للمرة الأولى منذ عام 2020.

ويعد جالاتا سراي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب بـ18 مرة يليه بيشكتاش بـ10 بطولات ثم طرابزون بتسعة.

وخلال الموسم الجاري خاض تريزيجيه صاحب الـ29 عاما 26 مباراة مع طرابزون سجل خلالهم 11 هدفا وصنع خمسة آخرين.

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