مؤتمر تين هاج: ماجواير لن يلعب النهائي.. ولقب الكأس لن ينقذ موسمنا وموقفي من الرحيل

الخميس، 23 مايو 2024 - 19:24

كتب : رامي جمال

إريك تين هاج - جالاتا سراي ضد مانشستر يونايتد

كشف إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد غياب هاري ماجواير مدافع الفريق عن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لعده شفائه من الإصابة التي يعاني منها.

ويواجه يونايتد منافسه سيتي السبت المقبل في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في ملعب ويمبلي.

وتحدث تين هاج في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة قائلا: "ماجواير لن يكون متاحا للمباراة عدا ذلك فكل اللاعبين متاحين وعاد إلينا كل من ماسون ماونت وفيكتور ليندلوف وأنتوني مارسيال".

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وعن مستوى ماركوس راشفورد المنخفض في الموسم الجاري قال: "هو يبدو بحالة جيدة والكل في مسيرته بفترات صعود وهبوط، لكن الهبوط يمكن أن يعطينا دفعة للأمام وهذا ما أراه منه في المران".

وشدد "راشفورد لديه دوافع كبيرة وعليه أن يتحدث من خلال قدميه، هو لاعب ذكي للغاية وحظي بمسيرة كبيرة، أنا واثق من قدرته على تخطي الصعوبات وتسجيل المزيد من الأهداف".

وبسؤاله عن مدى أهمية تلك المباراة أجاب المدرب الهولندي "أريد الفوز في كل مباراة، أركز على المباراة المقبلة مثلما أفعل دائما، لكن هذه بالطبع مهمة لأنها من أجل الفوز بكأس".

أما عن هل ينقذ موسم يونايتد الفوز بالكأس رد تين هاج "لا، لكن هذا نهائي ومباراة كبيرة ورغم كل ما حدث في الموسم فلدينا فرصة للفوز وهي لن تكون سهلة ولكن عليها استغلالها".

وأكمل "يجب أن نؤمن بأنفسنا مثلما فعلنا الموسم الماضي حينما لعبنا جيدا ضد منافسين جيدين، يجب أن نلعب بأفضل مستوى لدينا وأتوقع حدوث ذلك في مباراة السبت المقبل".

وبسؤاله هل يفكر في سوق الانتقالات رد "نعم بالطبع لكن تركيزي الآن على المباراة المقبلة فقط".

أما عما يثار حول أن المباراة ستكون الأخيرة له قبل إقالته أجاب "ليس لدي أي شيء لأقوله بل فقط أركز على وظيفتي والفوز بالمباراة المقبلة ومن ثم التركيز على المشروع".

وعن كيف يرى فترته مع يونايتد بعد مرور عامين قال: "أتيت إلى هنا للفوز بالبطولات والسبت المقبل فرصة أخرى للفوز بكأس، لقد فزنا بتلك الفرصة والآن علينا استغلالها".

وأردف تين هاج "بعد ذلك سنقيم الموقف ونرى أين نحن في المشروع والأشياء التي علينا تغييرها".

أما عن هل سوف يغير من أسلوب فريقه ضد سيتي أجاب "أعتقد أننا كنا ننافسهم بشكل جيد جدا في لقاء الدوري في ملعب أولد ترافورد حتى جاء قرار ركلة الجزاء من تقنية الفيديو، لقد كان قرارا صعبا ولم يفهمه أحد ولم نر قرارا مثله في بقية الموسم، قرار في لحظة مثل تلك".

وأتم "أما في ملعب الاتحاد ولمدة 70 دقيقة كنا جيدين في المباراة وأتيحت لنا فرصة لتسجيل هدف ثان وهم كان لديهم بعض اللاعبين على مقاعد البدلاء متوفرين، ويوم السبت سيكون لدينا لاعبين على مقاعد البدلاء أيضا".

وتولى تين هاج مسؤولية تدريب يونايتد في صيف عام 2022 وقاد الفريق لاحتلال المركز الثالث في الدوري الإنجليزي والتأهل لدوري أبطال أوروبا وفاز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية وحل ثانيا في كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الهزيمة ضد مانشستر سيتي.

وفي الدوري الأوروبي ودع البطولة من ربع النهائي على يد إشبيلية الإسباني.

أما الموسم الجاري فقد حل ثامنا في الدوري الإنجليزي وودع دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات بعدما حل رابعا وأخيرا في مجموعته.

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