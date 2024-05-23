الأفراح مستمرة في بيرجامو.. جاسبريني مدرب الشهر بـ الدوري الإيطالي

الخميس، 23 مايو 2024 - 18:18

كتب : FilGoal

جيان بييرو جاسبريني مدرب أتالانتا

حصد جانبييرو جاسبريني المدير الفني لـ أتالانتا جائزة أفضل مدرب لشهر مايو في الدوري الإيطالي.

وسيحصل جاسبريني على الجائزة قبل مباراة أتالانتا وتورينو في الجولة الأخيرة من المسابقة على ملعب جيويس في بيرجامو.

وفاز جاسبريني بالجائزة عن الجولات 35 وحتى 37 حيث حقق الفوز في الـ 3 مباريات وحسم المركز الخامس بترتيب المسابقة.

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ويأتي ذلك بعد ساعات من تتويج الفريق بلقب الدوري الأوروبي لأول مرة في تاريخه على حساب باير ليفركوزن بنتيجة 3-0.

ويحتل أتالانتا المركز الخامس برصيد 66 نقطة وله مباراة مؤجلة ضد فيورنتينا سيخوضها يوم 2 يونيو المقبل.

ولأول مرة يحصد جاسبريني الجائزة منذ نوفمبر 2021 في موسم 2021-22.

وتساوى مدرب أتالانتا مع ماسيمليانو أليجري وفينتشينزو إيتاليانو برصيد جائزتين لمدرب الشهر.

ماذا يحتاج روما للتأهل لدوري الأبطال كسادس فريق إيطالي؟

يحتاج روما لأن ينهي أتالانتا الموسم في المركز الخامس من أجل حصد بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وفي حالة أنهى أتالانتا الدوري في المركزين الثالث أو الرابع، لن يُسمح لفريق العاصمة التأهل لدوري الأبطال، لأنه لن يحق له تفعيل البطاقة السادسة المؤهلة لدوري الأبطال.

جدول الترتيب

يحتل بولونيا بفارق المواجهات المباشرة المركز الثالث برصيد 68 عن يوفنتوس الرابع.

ويأتي أتالانتا خامسا برصيد 66 نقطة ولديه مباراتين متبقتين في الموسم.

بولونيا سيلتقي مع جنوى ويوفنتوس مع مونزا وفي حالة الفوز سيصلا كلاهما للنقطة 71.

فيما يمتلك أتالانتا فرصة تخطي هذا الرقم والوصول للنقطة 72 حال فاز على تورينو ثم فيورنتينا في الجولة الأخيرة.

ويحتل روما المركز السادس برصيد 63 نقطة، وسينتظر حتى الثاني من يونيو لمعرفة مصيره القاري الموسم المقبل.

أتالانتا الدوري الإيطالي جاسبريني
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