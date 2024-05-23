تشكيل الزمالك - نداي يعوض غياب فتوح في الدفاع ضد مودرن فيوتشر

الخميس، 23 مايو 2024 - 17:59

كتب : FilGoal

إبراهيما نداي - الزمالك - نهضة بركان

يبدأ إبراهيما نداي في مركز الظهير الأيسر لتعويض غياب أحمد فتوح في مواجهة مودرن فيوتشر بالجولة 24 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في السابعة مساءً على استاد المقاولون العرب.

ويقود سيف الجزيري هجوم الأبيض فيما يجلس سامسون أكينيولا وناصر منسي على مقاعد البدلاء:

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وجاء تشكيل الأبيض

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – إبراهيما نداي

الوسط: نبيل عماد – محمد شحاتة – عبد الله السعيد

الهجوم: ناصر ماهر – سيف الجزيري – أحمد سيد "زيزو"

وعلى مقاعد البدلاء:

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: ياسر حمد

الوسط: محمد أشرف "روقا" – سيد عبد الله – سيف جعفر – يوسف إبراهيم "أوباما" – مصطفى شلبي

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي

ويحتل الزمالك المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة من 15 مباراة.

فيما يحتل مودرن فيوتشر المركز التاسع برصيد 30 نقطة من 21 مباراة.

الزمالك إبراهيما نداي تشكيل الزمالك مودرن فيوتشر
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