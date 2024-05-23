يورو 2024 – قائمة إيطاليا الأولية.. تواجد الشعراوي وكييزا باريلا من أجل الدفاع عن اللقب

الخميس، 23 مايو 2024 - 17:08

كتب : رامي جمال

فيديريكو كييزا - إسبانيا - إيطاليا

أعلن لوتشيانو سباليتي المدير الفني لمنتخب إيطاليا قائمة الأتزوري الأولية المستدعاة لخوض منافسات يورو 2024.

وضمت القائمة التي أعلن عنها سباليتي 30 لاعبا ومن المقرر تقليصها إلى 26 لاعبا يوم 7 يونيو المقبل.

وجاءت القائمة كالتالي:

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في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان)- أليكس ميريت (نابولي)- إيفان بروفيديل (لاتسيو)- جوليلمو فيكاريو (توتنام)

في الدفاع: فرانشيسكو أتشيربي (إنتر ميلان)- أليساندرو باستوني (إنتر ميلان)- راؤول بيلانوفا (تورينو)- أليساندرو بونجيورنو (تورينو)- ريكاردو كالافيوري (بولونيا)- أندريا كامبياسو (يوفنتوس)- ماتيو دارميان (إنتر ميلان)- جيوفاني دي لورينزو (نابولي)- فيديريكو ديماركو (إنتر ميلان)- جيانلوكا مانشيني (روما)- جيورجيو سكالفيني (أتالانتا)

في الوسط: نيكولا باريلا (إنتر ميلان)- بريان كريستانتي (روما)- نيكولو فاجيولي (يوفنتوس)- مايكيل فولورنشو (هيلاس فيرونا)- دافيد فراتيسي (إنتر ميلان)- جورجينيو (أرسنال)- لورينزو بيليجريني (روما)- صامويل ريتشي (تورينو)

في الهجوم: فيدريكو كييزا (يوفنتوس)- ستيفان الشعراوي (روما)- ريكاردو أورسوليني (بولونيا)- جياكومو راسبادوري (نابولي)- ماتيو ريتيجي (جنوى)- جيانلوكا ساكاماكا (أتالانتا)- ماتيا زاكايني (لاتسيو)

ويلعب منتخب إيطاليا في المجموعة الثانية رفقة كل من إسبانيا وكرواتيا وألبانيا.

وتقام يورو 2024 في ألمانيا في الفترة ما بين 14 يونيو إلى 14 يوليو.

ويبدأ الأتزوري حملة الدفاع عن لقبه الذي حققه في النسخة الماضية بمواجهة ألبانيا في 15 يونيو.

وفي الـ20 من يونيو سيواجه إسبانيا ثم يختتمها بمواجهة كرواتيا في 24 يونيو المقبل.

إيطاليا يورو 2024
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