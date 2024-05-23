صن: سلوت حدد أولى صفقاته في ليفربول

طلب أرني سلوت المدير الفني الجديد لنادي ليفربول أولى مطالبه من إدارة ناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتولى سلوت تدريب ليفربول خلفا للمدرب يورجن كلوب الذي رحل بعد 9 سنوات مع الريدز.

وبحسب صحيفة ذا صن الإنجليزية، فإن أرني سلوت مدرب ليفربول الجديد طلب من إدارة ناديه التعاقد مع جاستن بيلو حارس مرمى فينيورد.

الدولي الهولندي صاحب الـ26 عاما شارك خلال 24 مباراة وحافظ على نظافة شباكه في 9 مباريات.

ويعلم سلوت قدرات بيلو جيدا بعدما نجحا سويا مع فينورد الهولندي قبل انتقال المدرب صاحب الـ45 عاما.

ووقع سلوت على عقد يربطه بليفربول لمدة 3 سنوات.

وبذلك يتسلم سلوت المهمة بعد نهاية حقبة الألماني يورجن كلوب التي دامت لقرابة 9 سنوات حقق خلالها العديد من الألقاب.

وتولى كلوب قيادة ليفربول في 2015، وحقق مع دوري أبطال أوروبا 2019، والدوري الإنجليزي الغائب عن خزائنه لـ 30 عاما في 2020.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد سلوت مع فينورد في 2026 ولذلك كان يلزم على الريدز للتفاوض مع فينورد حول التعاقد مع سلوت ودفع مبلغ تعويضي.

وحقق سلوت بطولتي الدوري والكأس مع فينورد، فيما ينافس على بطولة الدوري هذا الموسم مع أيندهوفن.