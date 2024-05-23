أوجوجو البرتغالية: من أجل كأس العالم للأندية.. الهلال يجهز عرضا استثنائيا لـ لياو

الخميس، 23 مايو 2024 - 14:53

كتب : FilGoal

رافائيل لياو - ميلان

يجهز نادي الهلال السعودي عرضا استثنائيا للحصول على خدمات البرتغالي رفائيل لياو.

ويمتد عقد رفائيل لياو مع ميلان حتى صيف 2028.

وبحسب صحيفة أوجوجو البرتغالية، فإن الهلال سيقدم عرضا استثنائيا لميلان من أجل رفائيل لياو خلال فترة الانتقالات الصيفية.

أخبار متعلقة:
الخطيب: أتمنى حصول صلاح على بطولة قارية مع المنتخب.. وما فعله المغرب كان حلما ميكالي: الميدالية الأولمبية حلم مشروع وأبحث عن إنجاز مع مصر NBA - الكشف عن فرق الأفضل هذا الموسم خبر في الجول - الزمالك يخاطب اتحاد الكرة لتأجيل مواجهة بروكسي في الكأس

وأوضحت التقارير أن أنطونيو لياو والد اللاعب سيزور السعودية خلال الفترة المقبلة برفقة ماريو روي، وسيط اللاعبين، الذي ساعد في إنجاز صفقتَي أوتافيو مع النصر، ونيمار جونيور مع الهلال الصيف الماضي.

وأشارت التقارير إلى أن الصفقة ضمن أهداف الهلال قبل كأس العالم 2025 بعد الحصول على مولفقة جورج جيسوس مدرب الفريق.

ويملك رفائيل لياو شرطا جزائيا في تعاقده مع ميلان يبلغ 175 مليون يورو.

وسبق أن أشرف البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال، على لياو إبان وجودهما في سبورتينج لشبونة موسم 2017ـ2018.

وخاض لياو مع ميلان 209 مباراة وسجل 57 هدفا وصنع 50 آخرين في جميع المسابقات.

الهلال السعودي ميلان
نرشح لكم
367 يوما بلا هزيمة.. الهلال يحتفل بالدوري بثلاثية والاتحاد يدمر ضمك برباعية حجازي يغيب عن اتحاد جدة أمام ضمك.. وطارق حامد يدخل حسابات كوزمين مواعيد مباريات الخميس 23 مايو 2024.. الزمالك في الدوري والجولة قبل الأخيرة بالسعودية الكشف عن موعد تسلم الهلال درع الدوري السعودي جيسوس: نيمار لن يلحق بفترة إعداد الهلال سبورت: بوكيتينو يدخل حسابات اتحاد جدة تطور جديد في مستقبل جيسوس مع الهلال ريليفو: بنزيمة يحاول الرحيل من الدوري السعودي.. وأمل بسبب صلاح
أخر الأخبار
367 يوما بلا هزيمة.. الهلال يحتفل بالدوري بثلاثية والاتحاد يدمر ضمك برباعية 33 دقيقة | سعودي في الجول
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري.. القناة الناقلة 47 دقيقة | الدوري المصري
حلم تريزيجيه يتبخر بسيناريو قاتل.. طرابزون يخسر كأس تركيا من بيشكتاش 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
تعرف على موعد المران الأخير للأهلي قبل مواجهة الترجي ساعة | الكرة الإفريقية
سكاي: مانشستر يونايتد اجتمع مع ممثلي ماكينا.. وموقف المدرب ساعة | الدوري الإنجليزي
الفيل: اعتمدنا على المرتدات لاستغلال العامل البدني لـ الزمالك ساعة | الدوري المصري
الإيطالي الأول.. فرانشيسكو فاريولي مديرا فنيا لـ أياكس ساعة | الدوري المصري
طلعت يوسف: لن أرضى عن فيوتشر هذا العام.. ولم تـتح للزمالك فرص مؤكدة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - في منطقة وتر أكيليس.. التشخيص المبدئي لإصابة معلول ضد الترجي 2 تقرير: للعام الثاني على التوالي.. مصطفى محمد يغيب عن نانت لرفض ارتداء قميص دعم المثليين 3 انتهى نهائي الكونفدرالية – الزمالك (1)-(0) نهضة بركان.. الزماااالك البطل 4 كاف يدين أحداث نهائي الكونفدرالية واتخاذ الإجراءات التأديبية إذا لزم الأمر