الخطيب: أتمنى حصول صلاح على بطولة قارية مع المنتخب.. وما فعله المغرب كان حلما

يتمنى محمود الخطيب رئيس الأهلي وأسطورة منتخب مصر السابق، حصول محمد صلاح نجم ليفربول على بطولة قارية رفقة الفراعنة.

ووصل صلاح إلى نهائي نسختي 2017 و2021 من كأس إفريقيا مع منتخب مصر لكن التوفيق لم يحالفه في التتويج باللقب.

وقال محمود الخطيب عبر "CNN": "محمد صلاح لاعب رائع ومحترف حقيقي نجح في تقديم نفسه بصورة جيدة في أعلى مستويات كرة القدم. أتمنى حصوله على بطولة قارية رفقة منتخب مصر".

وعن إنجاز منتخب المغرب التاريخي أوضح "ما فعله منتخب المغرب في كأس العالم 2022 كان بمثابة الحلم لجميع المنتخبات الإفريقية والعربية، لقد حصدوا نتائج الإعداد والتخطيط الجيد".

وحقق المغرب إنجازا تاريخيا وأصبح أول منتخب عربي وإفريقي يحصد المركز الرابع في بطولة كأس العالم.

مشوار المغرب التاريخي

تأهل منتخب المغرب إلى الأدوار الإقصائية بعد تصدر مجموعته السادسة بتعادل أمام كرواتيا وفوزين ضد بلجيكا وكندا.

ليضرب موعدا مع منتخب إسبانيا في دور ثمن النهائي ويفاجيء الجميع بفوز تاريخي بركلات الترجيح بنتيجة 3-0.

ليواجه بعد ذلك منتخب البرتغال في دور ربع النهائي ويصنع المفاجأة ذاتها ويفوز بنتيجة 1-0 ويصبح أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم.

ثم التقى أسود الأطلس بمنتخب فرنسا في نصف النهائي وخسر المباراة ليقابل كرواتيا في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث والرابع والتي خسرها بالأخير.