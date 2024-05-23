الخطيب: أتمنى حصول صلاح على بطولة قارية مع المنتخب.. وما فعله المغرب كان حلما

الخميس، 23 مايو 2024 - 14:04

كتب : FilGoal

محمود الخطيب

يتمنى محمود الخطيب رئيس الأهلي وأسطورة منتخب مصر السابق، حصول محمد صلاح نجم ليفربول على بطولة قارية رفقة الفراعنة.

ووصل صلاح إلى نهائي نسختي 2017 و2021 من كأس إفريقيا مع منتخب مصر لكن التوفيق لم يحالفه في التتويج باللقب.

وقال محمود الخطيب عبر "CNN": "محمد صلاح لاعب رائع ومحترف حقيقي نجح في تقديم نفسه بصورة جيدة في أعلى مستويات كرة القدم. أتمنى حصوله على بطولة قارية رفقة منتخب مصر".

أخبار متعلقة:
ميكالي: الميدالية الأولمبية حلم مشروع وأبحث عن إنجاز مع مصر NBA - الكشف عن فرق الأفضل هذا الموسم وست هام يعيد لوبيتيجي إلى الدوري الإنجليزي خبر في الجول - الزمالك يخاطب اتحاد الكرة لتأجيل مواجهة بروكسي في الكأس

وعن إنجاز منتخب المغرب التاريخي أوضح "ما فعله منتخب المغرب في كأس العالم 2022 كان بمثابة الحلم لجميع المنتخبات الإفريقية والعربية، لقد حصدوا نتائج الإعداد والتخطيط الجيد".

وحقق المغرب إنجازا تاريخيا وأصبح أول منتخب عربي وإفريقي يحصد المركز الرابع في بطولة كأس العالم.

مشوار المغرب التاريخي

تأهل منتخب المغرب إلى الأدوار الإقصائية بعد تصدر مجموعته السادسة بتعادل أمام كرواتيا وفوزين ضد بلجيكا وكندا.

ليضرب موعدا مع منتخب إسبانيا في دور ثمن النهائي ويفاجيء الجميع بفوز تاريخي بركلات الترجيح بنتيجة 3-0.

ليواجه بعد ذلك منتخب البرتغال في دور ربع النهائي ويصنع المفاجأة ذاتها ويفوز بنتيجة 1-0 ويصبح أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم.

ثم التقى أسود الأطلس بمنتخب فرنسا في نصف النهائي وخسر المباراة ليقابل كرواتيا في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث والرابع والتي خسرها بالأخير.

منتخب المغرب منتخب مصر محمود الخطيب
نرشح لكم
ميكالي: الميدالية الأولمبية حلم مشروع وأبحث عن إنجاز مع مصر خبر في الجول - الزمالك يخاطب اتحاد الكرة لتأجيل مواجهة بروكسي في الكأس مناقصة كاف لتقنية الفيديو تكشف موعد السوبر القاري.. ومصير الكونفدرالية والدوري الإفريقي في الجول يكشف تفاصيل إصابة عبد المنعم وهاني بتدريبات الأهلي قبل مواجهة الترجي تريزيجيه: أنشيلوتي خطط للتعاقد معي.. وهذا موقفي من اللعب لـ الزمالك الثانية للفريقين هذا الموسم.. أمين عمر حكما لمواجهة الزمالك ضد مودرن فيوتشر تريزيجيه: ما تربينا عليه في الأهلي ساهم في وصول مصر لـ كأس العالم حسين لبيب يتحدث عن مديونيات الزمالك وتهنئة الأهلي.. وحقيقة إعادة إمام عاشور
أخر الأخبار
أوجوجو البرتغالية: من أجل كأس العالم للأندية.. الهلال يجهز عرضا استثنائيا لـ لياو 29 دقيقة | سعودي في الجول
هل يتجه نحو يوفنتوس؟ بولونيا يعلن رحيل تياجو موتا 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
الخطيب: أتمنى حصول صلاح على بطولة قارية مع المنتخب.. وما فعله المغرب كان حلما ساعة | الكرة المصرية
ميكالي: الميدالية الأولمبية حلم مشروع وأبحث عن إنجاز مع مصر ساعة | منتخب مصر
NBA - الكشف عن فرق الأفضل هذا الموسم ساعة | كرة السلة الأمريكية
خبر في الجول - الزمالك يخاطب اتحاد الكرة لتأجيل مواجهة بروكسي في الكأس 2 ساعة | الكرة المصرية
وست هام يعيد لوبيتيجي إلى الدوري الإنجليزي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مناقصة كاف لتقنية الفيديو تكشف موعد السوبر القاري.. ومصير الكونفدرالية والدوري الإفريقي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - في منطقة وتر أكيليس.. التشخيص المبدئي لإصابة معلول ضد الترجي 2 تقرير: للعام الثاني على التوالي.. مصطفى محمد يغيب عن نانت لرفض ارتداء قميص دعم المثليين 3 انتهى نهائي الكونفدرالية – الزمالك (1)-(0) نهضة بركان.. الزماااالك البطل 4 كاف يدين أحداث نهائي الكونفدرالية واتخاذ الإجراءات التأديبية إذا لزم الأمر