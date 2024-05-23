ميكالي: الميدالية الأولمبية حلم مشروع وأبحث عن إنجاز مع مصر

الخميس، 23 مايو 2024 - 13:54

كتب : FilGoal

الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة روجيريو ميكالي

أشاد روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي بالروح التي يراها تميز الشعب المصري.

ويرى ميكالي أن حصد ميدالية أولمبية هو حلم مشروع يكافح من أجله مع لاعبي المنتخب الأولمبي لتحقيقه.

وقال ميكالي عبر قناة بي إن سبورتس: الميدالية الأولمبية حلم مشروع ويراودني منذ وصولي لمصر قبل عامين".

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وتابع "كافحنا كثيرا لتحقيق التأهل الصعب للغاية وسنواصل الحلم والإيمان بقدراتنا".

وأوضح ميكالي "مع البرازيل كنت أبحث عن الذهبية والأولى وحققناها بالفعل، وهنا أبحث عن أول ميدالية في تاريخ مصر ونؤمن إنه لا يوجد فريق أفضل منا".

وكشف المدرب البرازيلي "أكثر ما يعجبني في الشعب المصري هو الروح، وأعتقد أن اللاعبين في المنتخب يدركون أهمية ما تمثله الميدالية لمصر".

واختتم ميكالي تصريحاته "نعم أحلم بتحقيق ميدالية جديدة في الأولمبياد وهذه المرة مع مصر".

ويقع منتخب مصر الأولمبي في المجموعة الثالثة بأولمبياد باريس 2024.

وبجوار منتخب مصر تتواجد منتخبات إسبانيا وجمهورية الدومينيكان وأوزبكستان.

ويتأهل أول وثاني المجموعة إلى منافسات ربع النهائي.

منتخب مصر الأولمبي أولمبياد باريس 2024 ميكالي
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