NBA - الكشف عن فرق الأفضل هذا الموسم
الخميس، 23 مايو 2024 - 13:42
كتب : FilGoal
أعلنت رابطة دوري رابطة كرة السلة الأمريكية NBA فرق الأفضل في موسم 2023-2024..
واختارت لجنة من الصحفيين والمعلقين والمذيعين أفضل 15 لاعبا، ووزعتهم على 3 فرق.
ويتكون الفريق الأول من:
لوكا دونتشيتش.. دالاس مافريكس
نيكولا يوكيتش.. دنفر ناجتس
يانيس أنتيتوكونمبو.. ميلووكي باكس
شاي جيلجيوس ألكسندر.. أوكلاهوما سيتي ثاندر
جايسون تايتوم.. بوسطن سلتيكس
فيما يتكون الفريق الثاني من:
جايلن برونسون.. نيويورك نيكس
كيفن دورانت.. فينيكس صنز
أنتوني إدواردز.. مينيسوتا تمبرولفز
أنتوني ديفيس.. لوس أنجليس ليكرز
كواهي لينارد.. لوس أنجليس كليبرز
بينما يتكون الفريق الثالث من:
ليبرون جيمس.. لوس أنجليس ليكرز
ستيفن كيري.. جولدن ستايت واريرز
تايريز هاليبرتون.. إنديانا بايسرز
دومانتاس سابونيس.. ساكرامنتو كينجز
ديفين بوكر.. فينيكس صنز
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