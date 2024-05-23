NBA - الكشف عن فرق الأفضل هذا الموسم

الخميس، 23 مايو 2024 - 13:42

كتب : FilGoal

NBA

أعلنت رابطة دوري رابطة كرة السلة الأمريكية NBA فرق الأفضل في موسم 2023-2024..

واختارت لجنة من الصحفيين والمعلقين والمذيعين أفضل 15 لاعبا، ووزعتهم على 3 فرق.

ويتكون الفريق الأول من:

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لوكا دونتشيتش.. دالاس مافريكس

نيكولا يوكيتش.. دنفر ناجتس

يانيس أنتيتوكونمبو.. ميلووكي باكس

شاي جيلجيوس ألكسندر.. أوكلاهوما سيتي ثاندر

جايسون تايتوم.. بوسطن سلتيكس

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فيما يتكون الفريق الثاني من:

جايلن برونسون.. نيويورك نيكس

كيفن دورانت.. فينيكس صنز

أنتوني إدواردز.. مينيسوتا تمبرولفز

أنتوني ديفيس.. لوس أنجليس ليكرز

كواهي لينارد.. لوس أنجليس كليبرز

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بينما يتكون الفريق الثالث من:

ليبرون جيمس.. لوس أنجليس ليكرز

ستيفن كيري.. جولدن ستايت واريرز

تايريز هاليبرتون.. إنديانا بايسرز

دومانتاس سابونيس.. ساكرامنتو كينجز

ديفين بوكر.. فينيكس صنز

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NBA
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