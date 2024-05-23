خبر في الجول - الزمالك يخاطب اتحاد الكرة لتأجيل مواجهة بروكسي في الكأس

خاطب نادي الزمالك نظيره الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل تأجيل مواجهة بروكسي في كأس مصر.

وكان من المقرر إقامة مواجهة دور الـ32 بين الزمالك وبروكسي في كأس مصر في تمام الثامنة من مساء الخميس 30 مايو الجاري.

وجاء طلب الزمالك بسبب استدعاء خمسة من لاعبيه الأجانب إلى منتخباتهم يوم 28 مايو الجاري أي قبل إقامة المباراة.

وتوج الزمالك بلقب الكونفدرالية يوم الأحد الماضي بعد التغلب على نهضة بركان في النهائي.

وجاء خطاب الزمالك كالآتي:

"بمناسبة مباراة الزمالك أمام بروكسي في دور الـ32 من مسابقة كأس مصر والمقرر إقامتها يوم الخميس 30 مايو 2024 في تمام الثامنة مساء باستاد المقاولون العرب".

"نحيط سيادتكم علما بأنه تم استدعاء اللاعبين الدوليين (الأجانب) من قبل منتخباتهم الوطنية إعتبارا من 28 مايو".

"واللاعبون الخمسة هم ترافيس موتيابا وسيف الجزيري وحمزة المثلوثي وسامسون أكينيولا وياسر حمد".

"بالإضافة للخماسي سيتم استدعاء لاعبي نادي الزمالك الذين سوف ينضمون إلى المنتخب الوطني وهم القوام الأساسي والرئيسي لفريق الزمالك".

"وحيث أن بطولة كأس مصر بطولة مهمة لنادي الزمالك ويحرص أداء أعلى مستوى بها، لذا يرجى التكرم من سيادتكم بالموافقة على تأجيل المباراة لموعد يحدد لاحقا".