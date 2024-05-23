وست هام يعيد لوبيتيجي إلى الدوري الإنجليزي

الخميس، 23 مايو 2024 - 13:14

كتب : FilGoal

جولين لوبيتيجي - إشبيلية

أتم نادي وست هام إجراءات التعاقد مع المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي لتولي مهمة المدير الفني خلفا لديفيد مويس بداية من الموسم المقبل.

وقرر وست هام رحيل مدربه ديفيد مويس نهاية الموسم الحالي برغبة مشتركة من الطرفين.

وأعلن وست هام تعاقده مع جولين لوبيتيجي المدير الفني السابق لـ ولفرهامبتون ليخوض تجربته الثانية في الدوري الإنجليزي.

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وسبق أن درب لوبيتجي كل من ريال مدريد ورايو فاييكانو ومنتخب إسبانيا وبورتو وإشبيلية وأخيرا ولفرهامبتون.

وفي 2018 أقيل من تدريب منتخب إسبانيا قبل أيام من بداية كأس العالم في روسيا بعد علم الاتحاد الإسباني بتوصله لاتفاق لتدريب ريال مدريد.

ورغم تدريب الملكي بداية من موسم 2018-19 إلا أنه رحل بعد 3 أشهر حيث خسر السوبر الأوروبي وأقيل من منصبه بعد خسارة الكلاسيكو ضد برشلونة 5-1.

ورحل الإسباني في مهمته الأخيرة من تدريب ولفرهامبتون قبل 3 أيام على بداية الدوري الإنجليزي.

وخلال تجربته الأخيرة التي امتدت لـ 27 مباراة حقق الفوز في 10 وتعادل في 6 وخسر 11.

وسبق أن حقق لقب الدوري الأوروبي مع إشبيلية في موسم 2019-2020، ولقبي أوروبا تحت 19 عاما في 2012 وتحت 21 عاما في 2013.

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