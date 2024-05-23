سكاي: ميلان اختار مدربه الجديد.. وتفاصيل التعاقد

الخميس، 23 مايو 2024 - 12:45

كتب : FilGoal

إمبولي ضد ميلان

بات البرتغالي باولو فونسيكا قريبا من تولي تدريب ميلان الإيطالي بداية من الموسم المقبل.

ويرتبط فونسيكا بعقد مع ليل الفرنسي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وحسب التقارير الإخبارية فإن الروسونيري يقترب من إقالة ستيفانو بيولي المدير الفني للفريق عقب انتهاء الموسم الجاري.

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وبحسب سكاي سبورت إيطاليا، تم اختيار باولو فونسيكا كمدير فني جديد لميلان خلفا لبيولي.

وأوضحت التقارير ذاتها أن فونسيكا مستعد لرفض كل من مارسيليا وليل لقبول مهمة المدير الفني لـ ميلان.

وقالت التقارير إن ميلان في محادثات مع فونسيكا من أجل التوقيع على عقد مدته 3 سنوات.

فونسيكا (51عامًا) سبق له تدريب العديد من الأندية البرتغالية وأهمها أفيش، باكوس فيريرا، بورتو، سبورتنج براجا.

وحصد فونسيكا مع براجا لقب كأس البرتغال، قبل أن يتحوّل لتدريب شاختار دونتسك لمدة 3 سنوات بين 2016 و2019، فاز خلالها بالثنائية المحلية 3 مرات.

لاحقًا تحول فونسيكا لقيادة روما بين 2019 و2021 دون أن يحقق نجاحات تُذكَر قبل قبل أن يتحوّل لتدريب شاختار دونتسك لمدة 3 سنوات بين 2016 و2019، فاز خلالها بالثنائية المحلية 3 مرات.

وتولي فونسيكا تدريب ليل الفرنسي منذ صيف 2022 وبات قريبا من العودة إلى الدوري الإيطالي من بوابة ميلان.

ميلان فونسيكا بيولي
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