تريزيجيه: أنشيلوتي خطط للتعاقد معي.. وهذا موقفي من اللعب لـ الزمالك

الخميس، 23 مايو 2024 - 12:08

كتب : FilGoal

تريزيجيه - طرابزون سبور

كشف محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور التركي موقفه حال تلقيه عروضا للعودة إلى الدوري المصري من جانب الزمالك وبيراميدز.

ويمتد تعاقد تريزيجيه مع طرابزون سبور حتى صيف 2026.

وقال تريزيجيه عبر إم بي سي مصر: "أنا تحت أمر الأهلي في أي وقت ولا أنسى فضله بعدما صنع نجوميتي، لكني مرتبط بتعاقد ممتد موسمين مع طرابزون ومن الأفضل لي استكمال مسيرتي الاحترافية".

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وأضاف "الزمالك فريق كبير ولكن لن ألعب في مصر في حال عودتي سوى للنادي الأهلي وفي حال رفضه لن أرتدي قميص أي منافس له سواء كان الزمالك أو بيراميدز".

وتابع "تلقيت العديد من العروض سواء من إنجلترا أو الدوري السعودي، لكن طرابزون رفض جميع العروض المقدمة".

وكشف تريزيجيه عن مفاجأة عندما كان لاعب في أستون فيلا وقال: "أنشيلوتي كان يخطط للتعاقد معي عندما كان مدربا لنابولي وأعاد الأمر بعدما تولى تدريب إيفرتون لكني تعرضت للإصابة بالرباط الصليبي"

الجناح الدولي البالغ 29 عاما شارك في 26 مباراة سجل 11 هدفا وصنع 5.

وسيلتقي طرابزون مع بيشكتاش في نهائي كأس تركيا.

وتوج مع تريزيجيه مع الأهلي بـ 7 ألقاب محلية وقارية بين 2012 و2015.

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