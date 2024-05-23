سكاي: بايرن يتوصل لاتفاق مع كومباني.. وعقبة أخيرة

الخميس، 23 مايو 2024 - 12:01

كتب : FilGoal

فينسنت كومباني

توصل بايرن ميونيخ لاتفاق مع فينسينت كومباني مدرب بيرنلي من أجل تدريب الفريق الموسم المقبل، حسب شبكة سكاي سبورت ألمانيا.

في الأيام الأخيرة، بدأ نادي بايرن ميونيخ مفاوضاته مع كومباني لتدريب الفريق الموسم المقبل، حسب العديد من التقارير.

وأشارت الشبكة صباح الخميس أن بايرن اقترب من التعاقد مع المدرب البلجيكي بعد موافقة مجلس الإشراف على اسمه.

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أضاف التقرير أن العقبة الأخيرة هي الاتفاق مع ناديه بيرنلي. إذ يجري البافاري مفاوضات مكثفة مع الفريق الهابط من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضحت سكاي أن نجم مانشستر سيتي السابق حريص على اغتنام الفرصة.

فيما ذكرت تقارير بلجيكية أن الصفقة قد تتم يوم الخميس.

واحتل كومباني رفقة بيرنلي المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وهبط لدوري القسم الثاني.

ورحل توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ بعد انتهاء الموسم مثلما كان الاتفاق بالمغادرة بعد انتهاء منافسات الفريق.

ورفض أكثر من مدرب تولي مسؤولية تدريب بايرن ميونيخ مثل رالف رانجنيك ويوليان ناجلزمان.

فينسينت كومباني بايرن ميونيخ
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