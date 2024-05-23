استهل دالاس مافريكس سلسلة نهائي القسم الغربي من دوري رابطة كرة السلة الأمريكية NBA بأفضل شكل ممكن حين هزم مضيفه مينيسوتا تمبرولفز في المباراة الافتتاحية للسلسلة.

وحقق دالاس الفوز على مينيسوتا بنتيجة 108-105 لتصبح نتيجة السلسلة 1-0.

وكانت المباراة على صفيح ساخن طوال الوقت، إذ لم يصل الفارق بينهما لأكثر من 9 نقاط.

وشهدت الدقائق الأخيرة إثارة بالغة، حين تقدم تمبرولفز 102-98 قبل 3:37 دقائق من النهاية، لكن فريق مافريكس سجل 8 نقاط متتالية ليتقدم 106-102.

وفي النهاية حسمت المباراة بفارق 3 نقاط فقط لصالح الضيوف.

وتألق السلوفيني لوكا دونتشيتش نجم مافريكس مسجلا 33 نقطة كأفضل مسجل في المباراة، وبينها 15 نقطة في الربع الأخير.

فيما أضاف زميله كايري إيرفينج 30 نقطة، بينها 24 نقطة في النصف الأول.

Luka Doncic and Kyrie Irving took turns getting BUCKETS to take Game 1 of the West Finals in Minnesota! Doncic: 33 PTS, 8 AST, 6 REB Irving: 30 PTS, 5 REB, 4 AST Game 2: Friday, 8:30pm/et on TNT 🍿 pic.twitter.com/8IkJXJNqzU — NBA (@NBA) May 23, 2024

على الجانب الآخر، سجل جايدن ماكدانيالز لاعب مينيسوتا 24 نقطة كأفضل مسجل لأصحاب الأرض.

وكان بوسطن سيلتكس قد بدأ سلسلة نهائي القسم الشرقي بالفوز على إنديانا بايسرز بعد التمديد لوقت إضافي.

وانتصر بوسطن على ضيفه بنتيجة 133-128 لتصبح نتيجة السلسلة 1-0.