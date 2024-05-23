الثانية للفريقين هذا الموسم.. أمين عمر حكما لمواجهة الزمالك ضد مودرن فيوتشر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين أمين عمر حكما لمواجهة الزمالك ضد مودرن فيوتشر في الدوري.

ويستضيف الزمالك فريق فيوتشر على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 24 من المسابقة.

ويدير أمين عمر المواجهة الثانية لفريقي الزمالك وفيوتشر هذا الموسم، لكنها الأولى لفيوتشر في الدوري.

وكان من المقرر إقامة المباراة على استاد القاهرة لكن تم نقلها إلى ملعب المقاولون العرب بسبب التجهيز لنهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي.

وأدار أمين عمر هذا الموسم 15 مباراة في مختلف المسابقات بما في ذلك ثلاث مباريات ببطولة أمم إفريقيا.

وحكم مواجهة الزمالك والمقاولون العرب في الجولة الثانية من الدوري والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

بينما أدار مواجهة مودرن فيوتشر أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر والتي انتهت بتأهل فيوتشر بركلات الترجيح.

وبشكل عام أدار أمين عمر 30 مباراة للزمالك، فاز الأبيض في 23 منها وتعادل ست مرات بينما تعرض لهزيمة وحيدة.

أما فيوتشر فسبق وأن أدار لهم ثلاث مباريات وحقق الفوز فيهم بمباراة بينما تعادل مرتين.