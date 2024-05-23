حجازي يغيب عن اتحاد جدة أمام ضمك.. وطارق حامد يدخل حسابات كوزمين
الخميس، 23 مايو 2024 - 11:05
كتب : FilGoal
سيفقد اتحاد جدة خدمات أحمد حجازي المدافع الدولي المصري خلال مواجهة ضمك.
ويلعب اتحاد جدة أمام ضمك مساء اليوم الخميس ضمن الجولة 33 قبل الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين.
ويغيب حجازي عن صفوف اتحاد جدة بسبب معاناته من الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الهلال بنصف نهائي كأس ملك السعودية.
وودع اتحاد جدة مسابقة الكأس بعد الخسارة من الهلال بهدفين مقابل هدف، إذ سيلعب الهلال في المباراة النهائية أمام النصر.
في المقابل دخل طارق حامد حسابات كوزمين كونترا مدرب نادي ضمك لخوض مباراة اتحاد ضمك بعد تعافيه من الإصابة.
ويحتل اتحاد جدة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة.
فيما يتواجد ضمك في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 40 نقطة.
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