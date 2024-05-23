مواعيد مباريات الخميس 23 مايو 2024.. الزمالك في الدوري والجولة قبل الأخيرة بالسعودية
الخميس، 23 مايو 2024 - 10:47
كتب : FilGoal
يعود فريق الزمالك بعد التتويج بلقب الكونفدرالية للمشاركة في الدوري من جديد.
لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.
الدوري المصري
يستضيف الزمالك فريق مودرن فيوتشر ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة الدوري.
ويقام اللقاء في تمام السابعة مساء.
وتُلعب المباراة على استاد المقاولون العرب بعد نقلها من استاد القاهرة بسبب نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.
الدوري السعودي
تقام منافسات الجولة قبل الأخيرة من مسابقة الدوري السعودي.
وتنطلق جميع المباريات في توقيت واحد بتمام التاسعة مساء.
ويحل الخليج بمشاركة محمد شريف ضيفا على أبها.
بينما الهلال يستضيف الطائي، ويواجه اتحاد جدة فريق ضمك الذي يلعب له طارق حامد.
ويحل النصر ضيفا على الرياض على استاد الأمير فيصل بن فهد.
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