ألونسو: سلسلة اللا هزيمة توقفت وأهنئ أتالانتا.. ووضعونا في مواقف صعبة

شدد تشابي ألونسو المدير الفني لـ باير ليفركوزن أن فريقه قضى يوما سيئا في نهائي الدوري الأوروبي ضد أتالانتا، وأشاد بأسلوب الفريق الإيطالي.

وسقط باير ليفركوزن في فخ الخسارة الأولى لأول مرة الموسم الجاري بعد 51 مباراة دون خسارة.

وقال ألونسو لشبكة تي إن تي الإنجليزية: " لم نخطط لقضاء يوم سيء، ولم يكن من المفترض أن يكون الأمر كذلك".

وأوضح "لم نسكطع التعامل مع العديد من المواقف الصعبة التي كنا نستعد لها، أتالانتا وضعنا في مواقف واحد ضد واحد، وثنائيات، ولم نحصل على الكرة في المواقف المناسبة للاستفادة منها. إنهم يفعلون ذلك بشكل جيد".

وأردف " لم نستطع العودة، سلسلة اللاهزيمة توقفت وأهنئ أتالانتا، يستحقون الفوز لا شيء أقوله".

وواصل "عندما سجلوا الهدف الأول كان لديهم الكثير من الطاقة، ربما حاولنا أن نمرر كثيرا في الثلث الأول كما نفعل لاخراجهم من مراكزهم ومن ثم نلعب".

وأتم "الأمر لا يتعلق بالأفكار الفنية، فرديا كانوا أفضل وكذلك كفريق، علينا التعلم من ذلك، الأمر مؤلم عندما يأتي في يوم كبير كهذا، ولدينا نهائي آخر يوم السبت وسنحاول تجربة ما تعلمناه في نهائي الدوري الأوروبي".

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أتالانتا هي شخصية أسطورية من الأساطير اليونانية، واشتهرت بأنها كانت صيادة سريعة الركض، ولعدم رغبتها في الزواج وضعت شرطا على كل من يريد أن يتزوجها، وهو أن يسبقها في الركض، من سبقها تزوجته، ومن هزمته يُقتل.

ووفقا للأسطورة فإن أفروديت أعطت لابن عم أتالانتا يُدعى هيبومينيز ثلاث تفاحات ذهبية.

وذهب ذاك الرجل ليسابق أتالانتا. وفي السباق ألقى بالتفاحات الذهبية أمام أتالانتا، فانحنت لتلتقط التفاحات، وهو ما أدى لخسارتها للسباق وزواجها منه.

وخلال مسيرة النادي الذي تأسس عام 1907 حققت أتالانتا مبتغاها وتوجت بلقب كأس إيطاليا في 1962-63 ومنذ ذلك الحين عرف المنافسين كيف يلقون التفاحات الذهبية. فخسر الفريق نهائي كأس إيطاليا في 5 مناسبات من ذلك الحين وبدون أي ألقاب كبيرة منذ 61 عاما.

واحتاجت أتالانتا لبطل يحميها من التفاحات الذهبية إلى أن جاء أديمولا لوكمان الذي قاد الفريق المُلقب بـ "الألهة" لحصد اللقب القاري أمام بطل أسطوري لم يخسر من قبل هذا الموسم وهو باير ليفركوزن.

وتوقفت سلسلة لا هزيمة ليفركوزن التاريخية بشكل متتالي عند 51 مباراة بين الدوري والكأس والدوري الأوروبي.

وانتظر جيانبيرو جاسبريني 385 مباراة من أجل التتويج بأول ألقابه كمدرب مع أتالانتا والأولى في مسيرته، حيث خسر من قبل فرصة التتويج بكأس إيطاليا في 3 مناسبات سابقة آخرها من أسبوعين.

أصبح جاسبريني أكبر مدرب يحقق أول لقب أوروبي له بعمر 66 عاما و117 يوما، وثاني مدرب إيطالي يحقق الدوري الأوروبي بعد ماوريسيو ساري مع تشيلسي.

ولأول مرة يحقق فريق إيطالي لقب الدوري الأوروبي منذ بارما في 1999.

وسينتظر أتالانتا كل من ريال مدريد أو بوروسيا دورتموند لمواجهته في كأس السوبر الأوروبي الصيف المقبل.