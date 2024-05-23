جاسبريني: أتالانتا يستحق لقب الدوري الأوروبي بدون أي شك

وصف جانبييرو جاسبريني المدير الفني لـ أتالانتا أن تتويج الفريق بلقب الدوري الأوروبي جاء بدون أي شكوك.

وحقق أتالانتا أول لقب أوروبي في تاريخه، والأول للنادي منذ 61 عاما.

وقال جاسبريني عبر سكاي سبورتس: "فزنا باللقب بطريقة غير اعتيادية، كررنا نفس الأداء ضد ليفربول وسبورتنج لشبونة، ليفربول كان متصدرا لترتيب الدوري الإنجليزي ولشبونة فاز بلقب الدوري البرتغالي والآن باير ليفركوزن الذي هيمن على الدوري الألماني".

وأكمل "أوجه الشكر للاعبين لأن أداءهم كان رائعا".

وعن تغيير خطته قال: "أحيانا نلعب بـ 3 مهاجمين، في بعض الحالات نفعل ذلك، ولدينا نهائي نريد الفوز به وبحاجة للهجوم، ليس أن ندافع بشكل كافي، نعلم أنهم جيدين في الهجوم، الأمر يختلف عندما تجبرهم على الدفاع، الكل كان استثنائيا".

وأردف "نستحق التتويج بدون أي شك أمام فريق كبير، الفوز بلقب الدوري الأوروبي حدث مميز".

وردا على عدم حصده للألقاب من قبل أجاب: "لا أفهم ذلك ولا أفكر بتلك الطريقة، يوفنتوس بطل كأس إيطاليا وإنتر بطل الدوري، لكن بولونيا فاز ببطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا، وليتشي فاز باستمراره في الدوري الإيطالي".

وأتم "هل سيصنعون تمثالا لي أو يطلقون اسمي على شارع؟ لا تكن سخيفا، هناك وقت لذلك".

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أتالانتا هي شخصية أسطورية من الأساطير اليونانية، واشتهرت بأنها كانت صيادة سريعة الركض، ولعدم رغبتها في الزواج وضعت شرطا على كل من يريد أن يتزوجها، وهو أن يسبقها في الركض، من سبقها تزوجته، ومن هزمته يُقتل.

ووفقا للأسطورة فإن أفروديت أعطت لابن عم أتالانتا يُدعى هيبومينيز ثلاث تفاحات ذهبية.

وذهب ذاك الرجل ليسابق أتالانتا. وفي السباق ألقى بالتفاحات الذهبية أمام أتالانتا، فانحنت لتلتقط التفاحات، وهو ما أدى لخسارتها للسباق وزواجها منه.

وخلال مسيرة النادي الذي تأسس عام 1907 حققت أتالانتا مبتغاها وتوجت بلقب كأس إيطاليا في 1962-63 ومنذ ذلك الحين عرف المنافسين كيف يلقون التفاحات الذهبية. فخسر الفريق نهائي كأس إيطاليا في 5 مناسبات من ذلك الحين وبدون أي ألقاب كبيرة منذ 61 عاما.

واحتاجت أتالانتا لبطل يحميها من التفاحات الذهبية إلى أن جاء أديمولا لوكمان الذي قاد الفريق المُلقب بـ "الألهة" لحصد اللقب القاري أمام بطل أسطوري لم يخسر من قبل هذا الموسم وهو باير ليفركوزن.

وتوقفت سلسلة لا هزيمة ليفركوزن التاريخية بشكل متتالي عند 51 مباراة بين الدوري والكأس والدوري الأوروبي.

وانتظر جيانبيرو جاسبريني 385 مباراة من أجل التتويج بأول ألقابه كمدرب مع أتالانتا والأولى في مسيرته، حيث خسر من قبل فرصة التتويج بكأس إيطاليا في 3 مناسبات سابقة آخرها من أسبوعين.

أصبح جاسبريني أكبر مدرب يحقق أول لقب أوروبي له بعمر 66 عاما و117 يوما، وثاني مدرب إيطالي يحقق الدوري الأوروبي بعد ماوريسيو ساري مع تشيلسي.

ولأول مرة يحقق فريق إيطالي لقب الدوري الأوروبي منذ بارما في 1999.

وسينتظر أتالانتا كل من ريال مدريد أو بوروسيا دورتموند لمواجهته في كأس السوبر الأوروبي الصيف المقبل.