بعد تتويج أتالانتا.. كيف تشارك 6 فرق إيطالية في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل؟

تمتلك إيطاليا فرصة المشاركة بـ 6 فرق مختلفة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل 2024-25 بنظامه الجديد.

وتوج أتالانتا بلقب الدوري الأوروبي على حساب باير ليفركوزن الألماني ما يفتح الباب لمشاركة 6 فرق إيطالية في البطولة الأكبر الموسم المقبل لكن بشرط وحيد.

قبل تتويج أتالانتا باللقب حصلت إيطاليا بالفعل رفقة ألمانيا على مقعد إضافي بمشاركة 5 فرق في دوري الأبطال الموسم المقبل بفضل التفوق في التصنيف القاري الموسم الجاري.

وبالفعل حجزت فرق إنتر وميلان ويوفنتوس وبولونيا بطاقة التأهل المباشر لدوري الأبطال بشكل رسمي الموسم المقبل.

وتنحصر البطاقة الخامسة والإضافية بين أتالانتا وروما صاحبي المركزين الخامس والسادس.

وفي نفس الوقت استطاع أتالانتا التأهل المباشر لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل كونه بطل الدوري الأوروبي.

أي أن إيطاليا الآن بالفعل لديها 5 ممثلين في دوري الأبطال الموسم المقبل.

ماذا يحتاج سادس الدوري الإيطالي للتأهل لدوري الأبطال؟

وفقا لصحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية فأن روما سادس الترتيب يجب ينتظر أن ينهي أتالانتا الموسم المحلي في مركز أفضل من الخامس.

لأنه وفقا للوائح الاتحاد الأوروبي يجب على الفريق الفائز بلقب الدوري الأوروبي أن ينهي الدوري المحلي في مركز أعلى من الخامس ليحصل على حق المشاركة كونه بطل الدوري الأوروبي، وبذكل يترك مكان إضافي لفريق آخر.

ويمكن لأتالانتا أن ينهي في مركزين الثالث أو الرابع إذ لديه مباراة مؤجلة يخوضها بعد نهاية الموسم مع فيورنتينا.

وفي حالة أنهى أتالانتا الدوري في المركزين الثالث أو الرابع سيتأهل روما كسادس فريق إيطاليا لأبطال أوروبا الموسم المقبل.

وفي حالة ظل أتالانتا خامسا سيخسر روما فرصته ويكتفي بالمشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، وسيتأهل عوضا عنه ثاني ترتيب الدوري البرتغالي مباشرة وهو بنفيكا حتى الآن لدوري الأبطال.

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جدول الترتيب

يحتل بولونيا بفارق المواجهات المباشرة المركز الثالث برصيد 68 عن يوفنتوس الرابع.

ويأتي أتالانتا خامسا برصيد 66 نقطة ولديه مباراتين متبقتين في الموسم.

بولونيا سيلتقي مع جنوى ويوفنتوس مع مونزا وفي حالة الفوز سيصلا كلاهما للنقطة 71.

فيما يمتلك أتالانتا فرصة تخطي هذا الرقم والوصول للنقطة 72 حال فاز على تورينو ثم فيورنتينا في الجولة الأخيرة.

ويحتل روما المركز السادس برصيد 63 نقطة.

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