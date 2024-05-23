تريزيجيه: ما تربينا عليه في الأهلي ساهم في وصول مصر لـ كأس العالم

الخميس، 23 مايو 2024 - 01:16

كتب : FilGoal

تريزيجيه - صلاح - مصر - الكونغو

يرى محمود حسن "تريزيجيه" لاعب طرابزون سبور التركي ومنتخب مصر أن اللاعب الناجح لا ينتظر الأخرين ويخدم نفسه، واسترجع ذكريات مباراة الكونغو في تصفيات كأس العالم 2018.

تريزيجيه

النادي : طرابزون سبور

مصر

وقال تريزيجيه عبر MBC مصر: "نجحت في بلدي وفي كل بلد لعبت بها، أنا سفير لمصر، ومنذ بداية احترافي أفكر أنني لست مسؤولا عن نفسي بل عن بلدي وأمثلها بأفضل طريقة ممكنة".

وأضاف "محمد صلاح من أفضل لاعبي العالم وبالنسبة لي هو الأفضل، وهو في مكانة أخرى".

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وأكمل "اللاعب الناجح هو من يخدم نفسه ولا ينتظر الأخرين، وإذا ركزت في أنني لا أحصل على حقي سأعود لمصر من أجل أن يتحدث الكل عني، لكنني أقدم النجاح لبلدي وليس لي فقط وذلك الأصعب".

وعن مباراة الكونغو في تصفيات كأس العالم 2018 قال: "كنت سببا في التأهل لكأس العالم 2018 وهناك كُثر قدموا كل شيء، عبد الله السعيد بكى في غرفة الملابس بسبب عدم قدرته على المشاركة بالمباراة للإصابة".

وأردف "محمود فايز المدرب المساعد حينها أخبرني قبل بداية اللقاء أنني سأكون بديلا، وخلال المحاضرة تحدثت مع أحمد حجازي وأخبرني أنني سأشارك وسأساهم في الفوز".

وواصل "شاركت بعد 5 دقائق من بداية الشوط الثاني، النتيجة أًصبحت 1-1 ووجدت البعض يبكي قبل دقائق على نهاية المباراة. تربينا في الأهلي على أن نلعب حتى صافرة النهاية".

وأتم " صلاح بكى في الملعب وحاول تحفيز اللاعبين ورغم أنه تبقت 4 دقائق على نهاية اللقاء. صرخت في اللاعبين من أجل أن نواصل اللعب لأنني وعدت والدي قبل وفاته بأنني سأقود مصر للتأهل لكأس العالم، وعندما حصلت على ركلة الجزاء نظرت للسماء وأشارت له".

وتحصل تريزيجيه على ركلة جزاء سجلها صلاح قائدا منتخب مصر للعودة لكأس العالم لأول مرة منذ 1990.

وخسر منتخب مصر بطاقة التأهل لكأس العالم 2022 لصالح السنغال بعد الخسارة بركلات الترجيح.

تريزيجيه محمد صلاح منتخب مصر
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