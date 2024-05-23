تريزيجيه: العودة لـ الأهلي؟ عقدي ممتد لموسمين مع طرابزون ولم يحدث أي تواصل

الخميس، 23 مايو 2024 - 00:45

كتب : FilGoal

تريزيجيه - طرابزون سبور

أوضح محمود حسن "تريزيجيه" لاعب طرابزون سبور التركي حقيقة وجود عروض من الأهلي للانضمام له في الموسم المقبل.

وارتبط نجم منتخب مصر بالانتقال لصفوف الأهلي من خلال تقارير صحفية سابقة في ظل محاولات الفريق لتدعيم عناصره قبل المشاركة في كأس العالم 2025.

وقال لاعب طرابزون سبور عبر MBC مصر: "الأهلي بيتي وهو من صنع اسم تريزيجيه وسبب فيما وصلت له، وقضيت 13 عاما في النادي، والآن لدي عقد ممتد لموسمين مع طرابزون ومستمر معه".

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وأضاف "لا يوجد أي تواصل مع مسؤولي الأهلي على الإطلاق، وأنا تحت أمره في أي وقت لكن الأفضل لي الاستمرار في تجربتي الاحترافية".

وأكمل "حصلت على عروض أوروبية وخليجية الموسم الماضي لكن طرابزون رفضها".

وأتم "نستهدف حصد لقب كأس تركيا من أجل المشاركة الأوروبية الموسم المقبل والمنافسة على لقب الدوري".

الجناح الدولي البالغ 29 عاما شارك في 26 مباراة سجل 11 هدفا وصنع 5.

وسيلتقي طرابزون مع بيشكتاش في نهائي كأس تركيا.

وتوج مع تريزيجيه مع الأهلي بـ 7 ألقاب محلية وقارية بين 2012 و2015.

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