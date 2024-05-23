لن تنتحي للتفاحات الذهبية.. أتالانتا بطل الدوري الأوروبي لأول مرة في تاريخه أمام ليفركوزن

حصد أتالانتا الإيطالي أول ألقابه الأوروبية بالفوز بنتيجة 3-0 على باير ليفركوزن الألماني في نهائي الدوري الأوروبي الذي أقيم بدبلن في جمهورية أيرلندا.

سجل الثلاثية التاريخية لكتيبة جانبييرو جاسبريني، النيجيري أديمولا لوكمان.

أتالانتا هي شخصية أسطورية من الأساطير اليونانية، واشتهرت بأنها كانت صيادة سريعة الركض، ولعدم رغبتها في الزواج وضعت شرطا على كل من يريد أن يتزوجها، وهو أن يسبقها في الركض، من سبقها تزوجته، ومن هزمته يُقتل.

ووفقا للأسطورة فإن أفروديت أعطت لابن عم أتالانتا يُدعى هيبومينيز ثلاث تفاحات ذهبية.

وذهب ذاك الرجل ليسابق أتالانتا. وفي السباق ألقى بالتفاحات الذهبية أمام أتالانتا، فانحنت لتلتقط التفاحات، وهو ما أدى لخسارتها للسباق وزواجها منه.

وخلال مسيرة النادي الذي تأسس عام 1907 حققت أتالانتا مبتغاها وتوجت بلقب كأس إيطاليا في 1962-63 ومنذ ذلك الحين عرف المنافسين كيف يلقون التفاحات الذهبية. فخسر الفريق نهائي كأس إيطاليا في 5 مناسبات من ذلك الحين وبدون أي ألقاب كبيرة منذ 61 عاما.

واحتاجت أتالانتا لبطل يحميها من التفاحات الذهبية إلى أن جاء أديمولا لوكمان الذي قاد الفريق المُلقب بـ "الألهة" لحصد اللقب القاري أمام بطل أسطوري لم يخسر من قبل هذا الموسم وهو باير ليفركوزن.

وتوقفت سلسلة لا هزيمة ليفركوزن التاريخية بشكل متتالي عند 51 مباراة بين الدوري والكأس والدوري الأوروبي.

وانتظر جيانبيرو جاسبريني 385 مباراة من أجل التتويج بأول ألقابه كمدرب مع أتالانتا والأولى في مسيرته، حيث خسر من قبل فرصة التتويج بكأس إيطاليا في 3 مناسبات سابقة آخرها من أسبوعين.

أصبح جاسبريني أكبر مدرب يحقق أول لقب أوروبي له بعمر 66 عاما و117 يوما، وثاني مدرب إيطالي يحقق الدوري الأوروبي بعد ماوريسيو ساري مع تشيلسي.

ولأول مرة يحقق فريق إيطالي لقب الدوري الأوروبي منذ بارما في 1999.

وسينتظر أتالانتا كل من ريال مدريد أو بوروسيا دورتموند لمواجهته في كأس السوبر الأوروبي الصيف المقبل.

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وصف المباراة

ضغط أتالانتا على خصمه من أجل منعه بالخروج بالكرة إلى مناطقه الدفاعية.

وفي الدقيقة 12 وإثر سلسلة من التمريرات لأتالانتا أرسل دافيدي زاباكوستا عرضية أرضية من الجهى اليمنى أودعها أديمولا لوكمان في الشباك.

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استحوذ الفريق الألماني على الكرة لكن دون تهديد مرمى خوان موسو.

وفي الدقيقة 20 مرت تسديدة جانلوكا سكاماكا أعلى العارضة.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء أولى في اللقاء بوجه بيرات دجيميستي بسبب تدخل قوي على فلوريان فيرتز في الدقيقة 23.

وفي الدقيقة 26 أطلق أديمولا لوكمان تصويبة صاروخية على يسار الحارس سكنت شباك ليفركوزن معلنة ثاني أهداف أتالانتا.

وأصبح لوكمان أول لاعب إفريقي يسجل ثنائية في نهائي بطولة أوروبية كبرى، وثالث نيجيري يسجل في نهائي بطولة أوروبية بعد أليكس أيوبي جو أريبو.

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وتحصل سكاماكا على بطاقة صفراء في الدقيقة 35 بسبب تدخل قوي على فيرتز، تبعها بطاقة صفراء للألماني بسبب اعتراضه على قرار الحكم.

وسدد شارل دي كيتلاري تصويبة قوية تصدى لها كوفار بثبات في الدقيقة 43.

ورد جرانات تشاكا بأول تهديد لليفركوزن بتسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 45+1 لينتهي الشوط الأول بتقدم أتالانتا بثنائية.

الشوط الثاني

دفع تشابي ألونسو بالنيجيري فيكتور بونيفاس بدلا من يوسيب ستانسيتش من أجل العودة في اللقاء.

فيما شارك جورجيو سكالفيني بدلا من سياد كولاسيناك الذي خرج قبل انطلاق صافرة بداية الشوط الثاني بسبب الإصابة.

سيطر ليفركوزن على مجريات اللقاء واستحوذ على الكرة بحثا عن تهديد مرمى أتالانتا.

وشارك ماريو باشاليتش بدلا من دي كيتلاري في الدقيقة 57.

وفي الدقيقة 59 سدد جيرمي فيرمبونج كرة على الطائر من داخل منطقة الجزاء لم تشكل أي تهديد على مرمى أتالانتا.

وتحصل زاباكوستا على بطاقة صفراء بسبب تدخل قوي على بونيفاس في الدقيقة 60، ثم تحصل تابسوبا مدافع ليفركوزن على أخرى بسبب عرقلة لوكمان.

شارك آدم هلوزيك وروبرت أندريش بدلا من أليخاندرو جريمالدو إيزيكويل بالاسيوس في الدقيقة 70 لتنشيط أداء الفريق الألماني.

تواصلت البطاقات الصفراء وأشهر الحكم بطاقة صفراء لتيون كوبمينيرس في الدقيقة 71.

وقبل ربع ساعة على نهاية اللقاء سجل لوكمان بطريقة رائعة بتصويبة صاروخية سكنت أقصى الزاوية اليسرى لتصبح النتيجة 3-0.

وأصبح النيجيري أول لاعب يسجل هاتريك في نهائي الدوري الأوروبي منذ يوب هانيكس في 1975 مع بوروسيا مونشنجلادباخ أمام تيفينتي الهولندي.

وحاول فيرتز تهديد مرمى موسو بتسديدة قوية تصدى لها في الدقيقة 80، ورد سكاماكا بتسديدة وصلت سهلة في يد الحارس.

وشارك باتريك تشك وناثان تيلا بدلا من فيرتز وفريمبونج في الدقيقة 81 في محاولة أخيرة من ألونسو لمحاولة تقليص الفارق والعودة في اللقاء بالدقائق الأخيرة.

ورد جاسريني بتغيير بمشاركة البلال توريه بدلا من سكاماكا في الدقيقة 84.

ورفضت تقنية الفيديو في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع احتساب ركلة جزاء لليفركوزن، لتنتهي المباراة بفوز تاريخي للأورباتشي الإيطالي.