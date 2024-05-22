الكشف عن موعد تسلم الهلال درع الدوري السعودي

كشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين موعد تسلم الهلال درع الدوري رسميا.

وأوضحت الرابطة في بيانها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأربعاء أن الهلال سيتسلم الدرع يوم 24 مايو الجاري في ملعب المملكة آرينا في التاسعة مساء بتوقيت السعودية.

جاء ذلك نظرا لتعذر إقامة مباراة الهلال والطائي في الملعب ذاته ونقلها لملعب الشباب غدا الخميس 23 مايو.

وتوج الهلال بلقب الدوري قبل ثلاث جولات على نهاية المسابقة التي تقام من 34 جولة.

ويتصدر الهلال جدول الترتيب بـ90 نقطة بفارق 12 نقطة كاملة عن ملاحقه النصر.

ويعد ذلك اللقب هو رقم 19 في تاريخ النادي الملقب بزعيم الأندية السعودية.