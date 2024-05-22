كرة يد - مصر تواصل رعايتها للأحداث العالمية وتوقع عقد إستضافة سوبر جلوب

الأربعاء، 22 مايو 2024 - 22:44

كتب : FilGoal

حسن مصطفى - رئيس الاتحاد الدولي كرة يد

أقيم مساء اليوم الأربعاء حفل توقيع إستضافة مصر لـ سوبر جلوب كرة اليد وبطولة العالم للقارات بقصر عابدين بتنظيم الشركة المتحدة والاتحاد المصري لكرة اليد وتحت إشراف الإتحاد الدولى للعبة، لتواصل مصر استضافتها ورعايتها للأحداث والبطولات العالمية في مختلف الألعاب الرياضية.

وشهد حفل التوقيع حضور كلا من أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ومسئولو الشركة المتحدة للرياضة المتمثلة فى رئيس الشركة محمد يحيى لطفى و نائبه سيف الوزيرى ومسئولو اتحاد اليد برئاسة محمد الأمين.

وشهد التوقيع تواجد كل من حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد وجمال علام رئيس اتحاد الكرة وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية وحسين لبيب رئيس نادى الزمالك.

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ومنح الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة حسن مصطفي مصر حق استضافة وتنظيم كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" لمدة ثلاث نسخ متتالية، وهي البطولة الأكبر علي مستوي الأندية في العالم والتي تشارك فيها أبطال القارات، والنسخة القادمة تقام خلال أكتوبر أو نوفمبر من العام الجاري، ومن المقرر إقامتها في صالة العاصمة الإدارية الجديدة المقامة علي أحدث طراز عالمي.

كما منح الإتحاد الدولي مصر حق بطولة أخري من العيار الثقيل وهي بطولة العظماء السبع ويشارك فيها المنتخبات السبعة الأولي علي مستوي العالم.

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