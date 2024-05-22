عامر حسين يكشف لـ في الجول: شرط لتأجيل مباريات دور الـ32 من كأس مصر

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وعضو الاتحاد المصري لكرة القدم عن شرط تأجيل مباريات دور الـ 32 من كأس مصر.

وينطلق دور الـ 32 من كأس مصر يوم الثلاثاء 28 مايو الجاري وحتى 1 يونيو.

وانتشرت أنباء عن تأجيل مباريات دور الـ32 من كأس مصر.

وكشف عامر حسين لـ FilGoal.com: "مباريات دور الـ32 من كأس مصر في موعدها حتى الآن".

وتابع "التأجيل سيكون للفريق الذي يستدعى منه ثلاثة لاعبين على الأقل لمنتخب مصر فقط".

واختتم عامر حسين تصريحاته "في حالة طلب هذا الفريق أن يلعب بشكل طبيعي فسيلعب أيضا وقتها".

وتقرر إقامة دور الـ32 بدون اللاعبين الدوليين إذ سيقام قبل فترة التوقف الدولي ولكن وسط تجمع معسكر منتخب مصر.

وتقام منافسات دور الـ32 خلال الفترة من 28 مايو الجاري إلى 1 يونيو المقبل.

وجاءت مواعيد دور الـ 32 كالآتي:

الثلاثاء 28 مايو

سيراميكا كليوباترا × مكادي (5 مساء) استاد المقاولون العرب

سموحة × لافيينا (8 مساء) استاد الإسكندرية

زد × الداخلية (8 مساء) استاد السلام

الأربعاء 29 مايو

المقاولون العرب × الترسانة (5 مساء) استاد المقاولون العرب

طلائع الجيش × بورفؤاد (8 مساء) استاد جهاز الرياضة

الأهلي × الألومنيوم (8 مساء) استاد السلام

الخميس 30 مايو

المصري × جمهورية شبين (5 مساء) استاد برج العرب

الزمالك × بروكسي (8 مساء) استاد المقاولون العرب

الإسماعيلي × القناة (8 مساء) استاد الإسماعيلية

الجمعة 31 مايو

البنك الأهلي × بتروجت (5 مساء) استاد المقاولون العرب

بلدية المحلة × الجونة (5 مساء) استاد غزل المحلة

بيراميدز × النصر (8 مساء) استاد الدفاع الجوي

الاتحاد × أبو قير للأسمدة (8 مساء) استاد الإسكندرية

السبت 1 يونيو

فاركو × الواسطى (5 مساء) استاد حرس الحدود

إنبي × النجوم (8 مساء) استاد بتروسبورت

فيوتشر × بترول أسيوط (8 مساء) استاد السلام