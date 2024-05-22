في الجول يكشف أسباب غياب 11 لاعبا عن قائمة الزمالك ضد فيوتشر

الأربعاء، 22 مايو 2024 - 21:59

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - نهائي الكونفدرالية 2023

يغيب 11 لاعبا عن قائمة الزمالك ضد فيوتشر في الجولة 24 من الدوري المصري.

وأعلن جوزيه جوميز المدير الفني لـ الزمالك قائمة الفريق ويلتقي الفريقان غدا في السابعة مساءً في لقاء يقام باستاد المقاولون العرب.

ويستعرض لكم FilGoal.com أسباب غيابات الزمالك عن لقاء الغد

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مصطفى الزناري - شيكابالا: مواصلة التأهيل للتعافي من الإصابة.

أحمد فتوح: الإصابة بألم في العضلة الضامة.

أحمد حمدي – محمود الونش – محمد عبد الشافي: الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وجاءت قائمة الزمالك

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي – عمر عبد العزيز.

الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد.

الوسط : نبيل عماد– محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - سيد عبد الله – سيف جعفر – ناصر ماهر – عبد الله السعيد - إبراهيما نداي – يوسف إبراهيم "أوباما" - مصطفى شلبي - أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

ويحتل الزمالك المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة من 15 مباراة.

فيما يحتل مودرن فيوتشر المركز التاسع برصيد 30 نقطة من 21 مباراة.

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