انتهت نهائي الدوري الأوروبي - أتالانتا (3)-(0) ليفركوزن.. الأورباتشي البطل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة باير ليفركوزن ضد أتالانتا في نهائي الدوري الأوروبي.

ويلتقي الفريقان في دبلن أرينا في جمهورية أيرلندا بلقاء يبدأ في العاشرة مساءً.

ويأمل كلا الفريقين في تحقيق لقبه الأوروبي الأول.

ولم يخسر ليفركوزن أي مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات ويرغب في زيادة رصيده التاريخي، ويصبح رابع فريق يحقق اللقب بدون هزيمة.

فيما يأمل أتالانتا بإعادة اللقب لإيطاليا مجددا منذ 1998-99 والذي حققه بارما آنذاك.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا.

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انتهت

ق 75: بوووووم بوووووم بووووووم جووووول هاااااتريك لوكمان يسجل الثالث

ق 58: عرضية حاول فريمبونج تسديدها لكن جاءت أعلى العارضة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+1: تسديدة من تشاكا تمر بجوار القائم الأيسر لخوان موسو

ق 43: شارل دي كيتلاري يسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها كوفار

ق 35: بطاقة صفراء لسكاماكا بعد تدخل قوي على ياسين عدلي.

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ق 27: بوووووم جوووول الثااااني.. لوكمان يسجل الثاني بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء

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ق 12: جووووول لوكمان يسجل الأول بعد عرضية أودعها في الشباك

بداية اللقاء