طبيب الزمالك يوضح سبب غياب فتوح عن مواجهة مودرن فيوتشر

الأربعاء، 22 مايو 2024 - 21:41

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد فتوح - الزمالك

أعلن محمد أسامة طبيب الزمالك تفاصيل إصابة أحمد فتوح وغيابه عن قائمة مودرن فيوتشر في الجولة 24 من الدوري المصري.

ويستعد الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر غدا الخميس على استاد المقاولون العرب.

وقال أسامة عبر موقع النادي: "فتوح يعاني من إصابة بسبب آلام في العضلة الضامة، وتم الاتفاق مع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على استبعاده من قائمة مباراة مودرن فيوتشر".

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وأكمل "فتوح اشتكى من الإصابة قبل مباراة نهضة بركان الأخيرة في إياب نهائي الكونفدرالية، ولكن تم التعامل معه طبيا وتجهيزه بالشكل المناسب".

وأشار رئيس الجهاز الطبي إلى أنه تم وضع برنامج تأهيلي وعلاجي للاعب لتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

ويغيب أحمد فتوح وأحمد حمدي وزياد كمال ومهاب ياسر ومحمد عاطف عن القائمة، وعاد محمد أشرف "روقا".

وجاءت قائمة الزمالك ضد مودرن فيوتشر

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي – عمر عبد العزيز.

الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد.

الوسط : نبيل عماد– محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - سيد عبد الله – سيف جعفر – ناصر ماهر – عبد الله السعيد - إبراهيما نداي – يوسف إبراهيم "أوباما" - مصطفى شلبي - أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

ويحتل الزمالك المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة من 15 مباراة.

فيما يحتل مودرن فيوتشر المركز التاسع برصيد 30 نقطة من 21 مباراة.

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