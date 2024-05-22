ياسين لبحيري: هذه حقيقة عرض الزمالك.. وما فعلته مع دونجا واجب إنساني

وصف ياسين لبحيري لاعب وسط نهضة بركان المغربي تصرفه مع نبيل عماد لاعب الزمالك بالواجب الإنساني.

ونال لبحيري إشادة واسعة بعد لقطته النبيلة مع نبيل عماد لاعب الزمالك ومنعه من السقوط بشكل خطير في إحدى الكرات المشتركة.

وقال ياسين لبحيري عبر صحيفة المنتخب المغربية: "لقطتي مع لاعب الزمالك كانت عفوية بعد أن رأيت بأنه سيسقط أرضا وقد يتعرض للأذى. قمت بذلك لأننا نمارس كرة القدم وعلينا أن نتشبع بالروح الرياضية".

وشدد "ما فعلته هو واجب إنساني أولا، ويجب علينا كلاعبين أن نتشبث بقيم الأخلاق والإنسانية فكرة القدم هي مجرد لعبة".

وكشف "عرض الزمالك؟ لا ليس هناك أي عرض، وكل ما تم الترويج له غير صحيح بالمرة، هناك شكر وامتنان فقط، وفوق ذلك لدي عقد مع نهضة بركان مستمر"

وعن البيان الذي أصدره نادي الزمالك ويقدم فيه خالص الشكر والإمتنان على تصرفه أوضح " لقد تفاجأت بهذا البيان وأود أن أشكر إدارة الزمالك وما قمت به هو من واجب الإنسانية وما يمليه الضمير".

ويمتد تعاقد ياسين لبحيري مع نهضة بركان حتى نهاية الموسم المقبل.

وانتقل لبحيري إلى نهضة بركان في صيف 2022 ولعب في جميع مباريات الفريق بالكونفدرالية هذا الموسم.

وساهم لبحيري في هدف وحيد عندما صنع هدفا في فوز نهضة بركان على استاد مالي بثلاثة أهداف دون مقابل.