قائمة الزمالك - غياب فتوح وزياد كمال وعودة روقا أمام مودرن فيوتشر

أعلن جوزيه جوميز المدير الفني لـ الزمالك قائمة الفريق لمواجهة مودرن فيوتشر في الجولة 24 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان غدا في السابعة مساءً في لقاء يقام باستاد المقاولون العرب.

ويغيب أحمد فتوح وأحمد حمدي وزياد كمال ومهاب ياسر ومحمد عاطف عن القائمة، وعاد محمد أشرف "روقا".

ويتواصل غياب محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمود علاء ومصطفى الزناري.

وجاءت قائمة الزمالك

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي – عمر عبد العزيز.

الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد.

الوسط : نبيل عماد– محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - سيد عبد الله – سيف جعفر – ناصر ماهر – عبد الله السعيد - إبراهيما نداي – يوسف إبراهيم "أوباما" - مصطفى شلبي - أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

ويحتل الزمالك المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة من 15 مباراة.

فيما يحتل مودرن فيوتشر المركز التاسع برصيد 30 نقطة من 21 مباراة.