ريليفو: برشلونة يرفض الاستماع لعروض بيدري

الأربعاء، 22 مايو 2024 - 21:13

كتب : FilGoal

برشلونة ضد قادش

أغلقت إدارة نادي برشلونة الباب في وجه أي إمكانية لرحيل بيدري لاعب وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وانضم بيدري لبرشلونة في 2020 قادما من لاس بالماس.

وبحسب منصة "ريليفو" فإن برشلونة يرى أن بيدري غير قابل للمس ولاعب أساسي بالنسبة للنادي ولن يتم الاستماع إلى أي عروض له.

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بعض التقارير ربطت بيدري بالانتقال إلى مانشستر سياي وباريس سان جيرمان لكن النادي الكتالوني يبدو أنه حسم موقفه بشأن لاعبه الشاب.

ويستعد بيدري لقيادة منتخب إسبانيا في منافسات بطولة أوروبا 2024 التي تستضيفها ألمانيا.

وشارك بيدري مع برشلونة منذ انضمامه في 142 مباراة وخلالهم سجل 20 هدفا وصنع 13.

وخلال الموسم الحالي شارك بيدري مع برشلونة خلال 33 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 3 أهداف آخرين.

برشلونة بيدري
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