تشكيل نهائي الدوري الأوروبي - سكاماكا يقود أتالانتا.. وعدلي في هجوم ليفركوزن

يبدأ جانلوكا سكاماكا في هجوم أتالانتا الإيطالي فيما يقود المغربي ياسين عدلي هجوم باير ليفركوزن الألماني في نهائي الدوري الأوروبي.

ويلتقي الفريقان في دبلن أرينا في جمهورية أيرلندا بلقاء يبدأ في العاشرة مساءً.

ويأمل كلا الفريقين في تحقيق لقبه الأوروبي الأول.

ولم يخسر ليفركوزن أي مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات ويرغب في زيادة رصيده التاريخي، ويصبح رابع فريق يحقق اللقب بدون هزيمة.

فيما يأمل أتالانتا بإعادة اللقب لإيطاليا مجددا منذ 1998-99 والذي حققه بارما آنذاك.

فيما جاء تشكيل أتالانتا:

حراسة المرمى: خوان موسو

الدفاع: بيرات ديجسمتي – إيزاك هاين – سياد كولاسيناك

الوسط: دافيدي زاباكوستا – إيدرسون – تيون كوبمينيرس – ماتيو روجيري

الهجوم: شارل كيتيلاري – جانلوكا سكاماكا – أديمولا لوكمان

وجاء تشكيل باير ليفركوزن:

حراسة المرمى: ماتي كوفار

الدفاع: إدموند تابسوبا – جوناثان تاه – يوسيب ستانسيتش

الوسط: أليخاندرو جريمالدو - بييرو هانكابي – إيزيكيل بالاسيوس – جرانت تشاكا – جيريمي فريمبونج

الهجوم: ياسين عدلي – فلوريان فريتز

وحقق إشبيلية اللقب في النسخة الأخيرة العام الماضي بالتفوق على روما، ورفع الفريق الأندلسي رقمه القياسي لـ 7 ألقاب.

وسيحجز الفائز باللقب بطاقة التأهل المباشر لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.