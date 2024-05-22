قناة الكأس: السولية يتلقى عرضا من الدوري القطري

تلقى عمرو السولية عرضا من الدوري القطري تمهيدا لانتقاله بنهاية الموسم الجاري.

عمرو السولية النادي : الأهلي الأهلي

وينتهي تعاقد السولية مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

وكشفت قناة الكأس وفقا لمصادرها الخاصة عن تلقي السولية عرضا من أحد أندية الدوري القطري.

ولم تكشف قناة الكأس عن اسم النادي القطري الذي يرغب في ضم السولية.

وأشارت قناة الكأس إلى أن النادي القطري يرغب في ضم السولية مع بداية الموسم الجاري.

وكان السولية قد انضم إلى الأهلي في يناير 2016 قادما من الشعب الإماراتي.

وبدأ السولية مشواره مع فريق الإسماعيلي قبل أن يرحل للشعب الإماراتي في صيف 2015.

وجدد السولية تعاقده مع الأهلي في صيف 2021 لمدة ثلاثة مواسم.

ولعب السولية 18 مباراة مع الأهلي هذا الموسم في مختلف المسابقات.

ويغيب السولية عن مباريات الأهلي في الوقت الحالي بسبب تعرضه للإصابة.