كريم فؤاد: حققنا نتيجة لم نتمناها ذهابا ضد الترجي
الأربعاء، 22 مايو 2024 - 20:28
كتب : FilGoal
أوضح كريم فؤاد لاعب الأهلي أن الفريق حقق نتيجة لم يتمناها في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ويستضيف الأهلي فريق الترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا في تمام الثامنة من مساء السبت المقبل.
وقال كريم فؤاد لموقع الأهلي: "المباراة ستكون صعبة وحققنا نتيجة لم نتمناها ذهابا وسنحقق البطولة في الإياب".
وأضاف "الكل كان جاهزا وسيؤدي بنفس الروح والإصرار ومن يشارك سيقدم كل ما لديه".
وأكمل "عامل التاريخ له دور مهم، ونركز على الفريق الحالي ولا نفكر في المباريات السابقة، وسنقدم أفضل ما لدينا".
وأتم "ننتظر دعم الجماهير ونريد إسعادهم لأنهم يقدمون لنا الكثير".
وكان لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.
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