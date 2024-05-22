مروان عطية: تركيزنا منصب على مواجهة الترجي.. والزمالك يستحق الكونفدرالية

الأربعاء، 22 مايو 2024 - 20:18

كتب : FilGoal

الأهلي - الترجي - مروان عطية

شدد مروان عطية لاعب وسط الأهلي على جاهزية فريقه قبل خوض مواجهة الترجي المرتقبة.

وعاد الأهلي من تونس بتعادل سلبي مع الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري 2023-2024.

ويلتقي الأهلي مع الترجي في مباراة الإياب يوم السبت المقبل في استاد القاهرة.

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وقال مروان عطية عبر صحفة الأهلي بفيسبوك: "مباراة الذهاب كانت لها ظروفها الخاصة والآن أمامنا فرصة جيدة بملعبنا ووسط جماهيرنا لحسم اللقب. الفريق بأكمله في حالة تركيز شديد وإلتزام بتعليمات المدير الفني للفريق".

وأضاف "الزمالك فريق كبير ويستحق الفوز بالكونفدرالية، لكن تركيزنا منصب على مواجهة الترجي ولا نفكر في بطولة السوبر، علينا حسم اللقب وإسعاد جماهيرنا أولا".

وتوج الزمالك ببطولة الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2023-2024 بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في النهائي.

وينتظر الزمالك الفائز من مواجهة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا لمواجهته في السوبر الإفريقي.

في المقابل وصل الأهلي إلى المباراة رقم 21 في دوري أبطال إفريقيا دون أن يتلقى هزيمة بشكل متتالي وهو رقم قياسي في تاريخ البطولة.

الأهلي الترجي دوري أبطال إفريقيا
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