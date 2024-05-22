كهربا: الكرة ليس لها كبير وجاهزون لإظهار شخصية الأهلي.. ورسالة للجماهير

الأربعاء، 22 مايو 2024 - 20:14

كتب : FilGoal

الأهلي - الجونة - هدف كهربا

يرى محمود كهربا لاعب الأهلي أن مواجهة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي ستكون صعبة لأن كرة القدم ليس لها كبير.

محمود كهربا

النادي : الأهلي

الأهلي

وشدد كهربا على تركيز لاعبي الفريق من أجل إظهار شخصية الأهلي وإسعاد الجماهير.

ويستضيف الأهلي فريق الترجي في الثامنة من مساء السبت المقبل في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وقال كهربا عبر صفحة النادي الرسمية: "نشعر بالمسؤولية، وأعلم أن جميع اللاعبين في حالة تركيز لإظهار شخصية الأهلي وإن شاء الله سنسعد كل الجماهير".

وتابع "سعداء بالحضور الجماهيري المتوقع لمباراة الترجي، واللعب وسط جماهيرنا على ملعبنا يمنحنا دوافع أكبر".

وواصل كهربا "الكرة ليس لها كبير، والتعادل السلبي يجعل المباراة صعبة وكنت أتمنى أن نخرج متقدمين بهدف".

ووجه رسالته إلى جماهير فريقه "كواحد من جماهير الأهلي أتمنى منهم الالتزام بالتعليمات ولا نريد أي مشكلة من أجل عودتهم إلى المنزل سعداء وعدم حدوث أي مشكلة بسبب مباراة كرة قدم، وإن شاء الله سنسعدكم".

واختتم كهربا تصريحاته "علي معلول لاعب وأخ كبير بالنسبة لنا، وجميع اللاعبين يشعرون بالحزن له بسبب إصابة صعبة وهذه المباراة حياة أو موت بالنسبة لنا".

وعاد الأهلي من تونس بتعادل سلبي مع الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري 2023-2024.

ويلتقي الأهلي مع الترجي في مباراة الإياب يوم السبت المقبل في استاد القاهرة.

ووصل الأهلي إلى المباراة رقم 21 في دوري أبطال إفريقيا دون أن يتلقى هزيمة بشكل متتالي وهو رقم قياسي في تاريخ البطولة.

الأهلي محمود كهربا
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