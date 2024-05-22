يورو 2024 - عودة إيليشيتش لأول مرة منذ 3 سنوات لـ قائمة سلوفينيا الأولية

يقود يوسيب إيليشيتش قائمة سلوفينيا الأولية في يورو 2024 والتي تضم 30 لاعبا.

وتستضيف ألمانيا نهائيات البطولة الأوروبية بين 14 يونيو وحتى 14 يوليو المقبل.

إيليشيتش لاعب أتالانتا السابق والذي رحل عن الفريق لأسباب شخصية وانضم لماريبور السلوفيني عاد لأول مرة منذ 2021.

وسيتم تقليص الفائمة لـ 26 لاعبا يوم 7 يونيو المقبل.

وجاءت قائمة سلوفينيا

حراسة المرمى: يان أوبلاك (أتليتكو مدريد الإسباني) – فيد بيليتش (أبويل نيقوسيا القبرصي) – إيجور فيكيتش (فيجيلي الدنماركي) – ماتفيز فيدوفشيك (أولمبيك ليليبوينا السلوفاكي)

الدفاع: جيري بالكوفيتش (ألانيا سبور التركي) – جاكا بيجول (أودينيزي الإيطالي) – ميها بلازيتش (ليخ بوزنان البولندي) – دافيد بيركالو (أورلاندو سيتي الأمريكي) – فانيا دركوسيتش (سوتشي الروسي) – إريك زانشا (جورنيك البولندي) – زان كاريشينك (فيبورج الدنماركي) – بيتار ستويانوفيتش (سامبدوريا الإيطالي) – زان زاليتيل (تساليه السلوفيني).

الوسط: تيمي ماكس إليسنك (أولمبيك ليليبوينا السلوفاكي) – آدم جينزدا-شيرين (باناثينيكوس اليوناني) – جون جورينيك ستانكوفيتش (شتورم جراتس النمساوي) – تومي هورفات (شتورم جراتس النمساوي) – ياسمين كورتيتش (سودتيرول الإيطالي) – ساندي لوفريتش (أودينيزي الإيطالي) – بنجامين فيربيتش (باناثينيكوس اليوناني) – ميها داجشك (فنربخشة التركي) – أدريان زيلزكوفيتش (سبارتاك ترنافا السلوفيني) – نينو جيزيلي (بودوجليمت النرويجي)

الهجوم: زان شالير (لوجانو السويسري) – يوسيب إيليشيتش (ماريبور السلوفيني) – يان مالكار (بيزا الإيطالي) – بنجامين سيسكو (لايبزج النمساوي) – أندراز سبورار (باناثينيكوس اليوناني) – زان فيبوتنيك (بوردو الفرنسي) – لوكا زاهوفيتش (بوجون البولندي)

يتواجد منتخب سلوفينيا في المجموعة الثالثة رفقة الدنمارك وصربيا وإنجلترا.

ويستعد المنتخب السلوفيني لمواجهة أرمينيا وبلغاريا وديا في 4 و8 يونيو المقبل.

ويعود منتخب سلوفينيا للمشاركة في اليورو لأول مرة منذ 2000 حيث خسر مبارياته الثلاث حينها بدور المجموعات.