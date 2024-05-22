يورو 2024 - أرناوتوفيتش يقود قائمة النمسا.. وغياب ألابا

الأربعاء، 22 مايو 2024 - 19:42

كتب : FilGoal

احتفال النمسا بالتأهل لدور الـ16 من يورو 2020

أعلن منتخب النمسا قائمة الفريق لمنافسات يورو 2024 بقيادة رالف رانجنيك المدير الفني.

ديفيد ألابا

النادي : ريال مدريد

النمسا

وتنطلق بطولة يورو 2024 في ألمانيا يوم 14 يونيو المقبل إلى 14 يوليو.

وشهدت القائمة غياب ديفيد ألابا مدافع ريال مدريد بسبب استمرار الغياب للإصابة.

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ويغيب ألابا عن الملاعب منذ ديسمبر الماضي بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وجاءت قائمة النمسا كالآتي:

حراسة المرمى: نيكلاس هيدل (رابيد فيينا النمساوي) - توبياس لافال (لانس الفرنسي) - هاينس ليندنر (اونيون سانت جيلواز البلجيكي) - باتريك بينتس (بروندبي الدنماركي).

الدفاع: فلافيوس دانيليوك (ريد بول سالزبورج النمساوي) - كيفن دانسو (لانس الفرنسي) - شتيفان لاينر (بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني) - فيليب لاينهارت (فرايبورج الألماني) - فيليب مويني (ماينز الألماني) - شتيفان بوش (بولونيا الإيطالي) - ليوبولد كيرفيلد (رابيد فيينا النمساوي) - جيرنوت تراونر (فينورد الهولندي) - ماكسيميليان فوبر (بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني).

الوسط: تييرنو بايو (فولفسبورج الألماني) - كريستوف باومجارتنر (لايبزيج الألماني) - فلوريان جريليتش (هوفنهايم الألماني) - ماركو جرول (رابيد فيينا النمساوي) - فلوريان كاينس (كولن الألماني) - كونراد لايمر (بايرن ميونيخ الألماني) - ألكسندر براس (ستورم جراس النمساوي) - مارسيل سابيتسر (بوروسيا دورتموند الألماني) - رومانو شميت (فيردر بريمن الألماني) - ماتياس سيدل (رابيد فيينا النمساوي) - نيكولاس سيفالد (لايبزيج الألماني) - باتريك فيمر (فولفسبورج الألماني).

الهجوم: ماركو أرناوتوفيتش (إنتر ميلان الإيطالي) - ماكسيميليان إنتروب (هارتبيرج النمساوي) - مايكل جريجوريتش (فرايبورج الألماني) - أندرياس فيمان (وست بروميتش الإنجليزي).

ويقع منتخب النمسا في المجموعة الرابعة من أمم أوروبا 2024.

وتضم المجموعة بجانب النمسا كل من هولندا وبولندا وفرنسا.

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