جيسوس: نيمار لن يلحق بفترة إعداد الهلال

كشف البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني لنادي الهلال أخر تطورات إصابة البرازيلي نيمار دا سيلفا صانع ألعاب بطل الدوري السعودي.

نيمار النادي : الهلال الهلال

ويعاني نيمار نجم الهلال السعودي من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي بالركبة اليسري.

وقال جيسوس في تصريحات للصحفيين: "كل ما أعرفه الآن، أن الوقت المقدّر لتعافي نيماروفي إصابات شبيهة تقريبا، من 10 إلى 11 شهرا".

وأضاف جيسوس "إذا حسبناها، فهو لن يكون جاهزا في بداية مرحلة الإعداد. علينا الانتظار حتى شهر سبتمبر، أو أكتوبر المقبلين من أجل جاهزية نيمار".

وعاد نيمار إلى المملكة العربية السعودية لمواصلة التأهيل بعدما أجرى الجراحة في أكتوبر الماضي بالبرازيل.

وتعرض نيمار للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة البرازيل وأوروجواي بتصفيات كأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب البرازيل في المجموعة الرابعة رفقة كولومبيا وباراجواي ومنتخب من أمريكا الشمالية لم يتحدد بعد.

وانضم نيمار (31 عاما) إلى الهلال قادما من باريس سان جيرمان الصيف الماضي.

وشارك نيمار مع الهلال في خمس مباريات سجل خلالهم هدفا وحيدا وصنع مثله وتوج مع الفريق بلقبي الدوري السعودي وكأس السوبر بالموسم الحالي.