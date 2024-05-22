بي إن سبورتس: برشلونة يجتمع بفليك في لندن

كثفت إدارة برشلونة مفاوضاتها مع المدرب الألماني هانزي فليك لخلافة تشافي هيرنانديز.

وكان تشافي قد أعلن رحيله من برشلونة من قبل أن يتراجع عن قراره، ولكن بعد حديثه عن الوضع المالي للنادي، انتشرت تقارير تفيد قرب رحيله.

وبحسب شبكة بي إن سبورتس فإن إدارة برشلونة اجتمعت بالمدرب الألماني هانزي فليك في لندن لخلافة تشافي هيرنانديز في تدريب الفريق.

راديو RAC1 كشف من قبل أن خوان لابورتا رئيس برشلونة يشعر بخيبة أمل كبيرة وغاضب من تشافي لسببين على وجه الخصوص.

والسبب الأول حسب الراديو هو تصريحات تشافي قبل مباراة الفريق ضد ألميريا، ويرى لابورتا أن كلمات تشافي اختلفت كثيرا عما قاله لمجلس الإدارة في اجتماع قبل الإعلان عن بقاءه في منصبه.

ويأتي السبب الآخر هو أن لابورتا غير سعيد بتشافي لأن النادي بذل مجهودا كبيرا من أجل دعم صفوف الفريق بلاعبين والمدرب لم يستفد من ذلك.

صحيفة ماركا ذكرت أن النادي الكتالوني سيتكلف 15 مليون يورو في حال إقالة المدير الفني الإسباني، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو لطاقمه الفني.

يذكر أن فليك كان المدير الفني لبايرن ميونيخ وقت الهزيمة الشهيرة لبرشلونة 8-2 في دوري أبطال أوروبا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2020.

وحصل فليك على بطولة الدوري الألماني مرتين، ومرة دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي والسوبر الألماني وكأس ألمانيا.

وكان مساعدا ليواكيم لوف في منتخب ألمانيا عندما توج مانشافت ببطولة كأس العالم 2014.