دورة الترقي – انتصار مثير لحرس الحدود على الترسانة.. وسبورتنج يسقط منتخب السويس

الأربعاء، 22 مايو 2024 - 19:10

كتب : FilGoal

طارق السيد - سبورتنج ضد منتخب السويس

ظفر حرس الحدود بثلاث نقاط هامة في أولى جولات دورة الترقي والتي تقام لتحديد هوية المتأهل الثالث إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل.

وانتصر حرس الحدود على الترسانة في ملعب الأخير بثلاثة أهداف لهدفين.

افتتح محمد مصطفى أهداف المباراة لحرس الحدود في الدقيقة 12.

وفي الدقيقة 23 حصل الترسانة على ركلة جزاء وسط اعتراضات شديدة من لاعبي حرس الحدود بداعي لمس لاعب الشواكيش محمد ناجح للكرة بيده.

ورفض لاعبو حرس الحدود استكمال المباراة لعدة دقائق اعتراضا على القرار قبل العودة لاستئنافها.

وأدرك أوجستن أوتو التعادل للترسانة من ركلة الجزاء في الدقيقة 31.

ولكن في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من أعاد إسلام سمير حرس الحدود للتقدم بهدف ثان بعد انفراد بالمرمى.

وفي الدقيقة 60 سجل محمود ممدوح الهدف الثالث لحرس الحدود بطريقة رائعة بعدما مر بكرة ساقطة من أعلى الحارس ومن ثم سددها برأسه في الشباك.

وقلص ميدو العطار النتيجة بهدف ثان للترسانة في الدقيقة 78 برأسية.

سبورتنج ضد منتخب السويس

وفي استاد المكس في الإسكندرية فاز سبورتنج على منتخب السويس بهدف دون رد.

سجل هدف المباراة الوحيد طارق السيد في الدقيقة 61.

طريقة التأهل

تأهل إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل رسميا كل من بتروجت وغزل المحلة.

تقام الدورة بمشاركة أربعة فرق هم الترسانة وحرس الحدود وسبورتنج ومنتخب السويس.

ستقام المباريات بنظام الذهاب والإياب أي ست جولات.

ويصعد المتصدر مباشرة إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل ليكمل عقد المتأهلين.

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