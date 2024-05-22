دورة الترقي – انتصار مثير لحرس الحدود على الترسانة.. وسبورتنج يسقط منتخب السويس

ظفر حرس الحدود بثلاث نقاط هامة في أولى جولات دورة الترقي والتي تقام لتحديد هوية المتأهل الثالث إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل.

وانتصر حرس الحدود على الترسانة في ملعب الأخير بثلاثة أهداف لهدفين.

افتتح محمد مصطفى أهداف المباراة لحرس الحدود في الدقيقة 12.

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جوووووووووووووول🔥💥.. محمد مصطفى لاعب حرس الحدود يسجل الهدف الأول بعد مراوغة وعرضية رائعة من محمود ممدوح في شباك الترسانة

(الترسانة 0 - 1 حرس الحدود)#ONTime_Sports pic.twitter.com/lk9fksOjkO — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 22, 2024

وفي الدقيقة 23 حصل الترسانة على ركلة جزاء وسط اعتراضات شديدة من لاعبي حرس الحدود بداعي لمس لاعب الشواكيش محمد ناجح للكرة بيده.

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اعتراض كبير من الجهاز الفني ولاعبي حرس الحدود بعد احتساب ركلة جزاء عليهم لصالح فريق الترسانة.. شوف واحكم بنفسك هل هي صحيحة😮🤔؟

(الترسانة 0 - 1 حرس الحدود)#ONTime_Sports pic.twitter.com/Q4ImIpOjbO — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 22, 2024

ورفض لاعبو حرس الحدود استكمال المباراة لعدة دقائق اعتراضا على القرار قبل العودة لاستئنافها.

وأدرك أوجستن أوتو التعادل للترسانة من ركلة الجزاء في الدقيقة 31.

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جوووووووووووووول🔥💥.. أوجستين اوتو يسجل هدف التعادل لفريق الترسانة من ركلة جزاء في مرمى حرس الحدود

(الترسانة 1 - 1 حرس الحدود)#ONTime_Sports pic.twitter.com/LGFIr3Izfg — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 22, 2024

ولكن في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من أعاد إسلام سمير حرس الحدود للتقدم بهدف ثان بعد انفراد بالمرمى.

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جوووووووووووووول🔥💥.. محمود أبو جودة يسجل الهدف الثاني بعد تمريرة سحرية وانفراده بحارس مرمى فريق الترسانة

(الترسانة 1 - 2 حرس الحدود)#ONTime_Sports pic.twitter.com/ActW85oHTT — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 22, 2024

وفي الدقيقة 60 سجل محمود ممدوح الهدف الثالث لحرس الحدود بطريقة رائعة بعدما مر بكرة ساقطة من أعلى الحارس ومن ثم سددها برأسه في الشباك.

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جول هيفكرك بأجوال عمرو زكي 😳😯 محمد ممدوح يصعب الأمور على الترسانة ويسجل الهدف الثالث لحرس الحدود 🔥#ONTime_Sports pic.twitter.com/aKg4fLD85W — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 22, 2024

وقلص ميدو العطار النتيجة بهدف ثان للترسانة في الدقيقة 78 برأسية.

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طار فوق الكل 🔥 ميدو العطار يعود بالترسانة للقاء ويسجل الهدف الثاني في مرمى حرس الحدود😱#ONTime_Sports pic.twitter.com/QLURUwAGul — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 22, 2024

سبورتنج ضد منتخب السويس

وفي استاد المكس في الإسكندرية فاز سبورتنج على منتخب السويس بهدف دون رد.

سجل هدف المباراة الوحيد طارق السيد في الدقيقة 61.

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سبورتنج يفوز على منتخب السويس بهدف نظيف أحرز الهدف طارق السيد #ONTime_Sports pic.twitter.com/NDclypOr3v — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 22, 2024

طريقة التأهل

تأهل إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل رسميا كل من بتروجت وغزل المحلة.

تقام الدورة بمشاركة أربعة فرق هم الترسانة وحرس الحدود وسبورتنج ومنتخب السويس.

ستقام المباريات بنظام الذهاب والإياب أي ست جولات.

ويصعد المتصدر مباشرة إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل ليكمل عقد المتأهلين.